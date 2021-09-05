В Цал Дир Бие повесили Таракана, который «бегал с Колей с автоматом» 15 5.09.2021, 8:19

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Троллинг узурпатора со стороны дочери одного из сотрудников службы безопасности получил продолжение.

Во Дворце независимости, известном как Цал Дир Бие вывесили картину, на которой сошедший с ума Лукашенко, по его словам, «бегал с Колей с автоматом».

Картину нарисовала дочь сотрудника службы безопасности, которая учится на пятом курсе Академии искусств. Об этой работе не так давно высказывался сам Таракан:

— Написали картину, где я бегал с Колей с автоматом. Одна девчонка — работает в службе безопасности (ее) папа — учится в Академии искусств на пятом курсе вроде.

На картине запечатлены события 23 августа прошлого года, когда в Минске проходила многотысячная акция протеста. В тот день люди подошли ко «Дворцу независимости». Когда колонна демонстрантов разошлась, обезумевший Лукашенко прилетел в резиденцию на вертолете. Он держал в руках автомат без рожка.

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