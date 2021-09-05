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Названы новые неожиданные признаки перенесенного коронавируса

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  • 5.09.2021, 8:24
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Названы новые неожиданные признаки перенесенного коронавируса

Заметить их можно, взглянув на руки человека.

Постковидное состояние человека могут выдать его руки, вернее — состояние ногтей.

Медики говорят, что часто понять, что человек переболел ковидом можно взглянув на его руки.

Об этом сообщает Mirror.

В частности, после перенесенного коронавируса на ногтях у пациента могут остаться заметные горизонтальные линии. Кроме того, нужно обращать внимание на углубление у основания ногтя – это еще один признак перенесенной инфекции. Красные пятна под ногтями, похожие на полумесяц, тоже говорят о том, что человек переболел COVID-19.

Еще один признак перенесенного коронавируса – это оранжеватый оттенок кончиков ногтей. Также тревожный признак – выпадение ногтя.

Глава Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер объяснила, что у заразившегося человека ногти перестают расти, поэтому через две-три недели на них появляются небольшие углубления. К счастью, они безвредны и со временем ногти отрастают.

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