Прощай, ракетчик Дима 6 Телеграм-канал «Серпом По»

5.09.2021, 8:53

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Cпасибо за сотрудничество.

24 августа. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью «Эхо Москвы»:

«Очевидно, совершенно, что российская космическая отрасль является абсолютным лидером в области ракетного двигателестроения. Самый простой пример. Несмотря на санкции … американцы до сих пор вынуждены покупать наши ракетные двигатели. Потому что это совершенные машины. То есть великая американская технологическая держава не способна создать…»

4 сентября. Совместное предприятие компаний Boeing и Lockheed Martin больше не будет продавать ракеты Atlas V. Ее первая ступень оснащена двигателем РД-180 производства российского «Энергомаша». После отказа от Atlas V альянс прекратил закупку ракетных двигателей российского производства.

Ранее сообщалось, что ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский РД-180, прибыл на завод в Алабаме. Он будет использоваться для ракеты-носителя Vulcan Centaur.

В общем, Дима, спасибо за сотрудничество. До свидания.

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