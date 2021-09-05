закрыть
5 сентября 2021, воскресенье, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Прощай, ракетчик Дима

6
  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 5.09.2021, 8:53
  • 8,768
Прощай, ракетчик Дима

Cпасибо за сотрудничество.

24 августа. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью «Эхо Москвы»:

«Очевидно, совершенно, что российская космическая отрасль является абсолютным лидером в области ракетного двигателестроения. Самый простой пример. Несмотря на санкции … американцы до сих пор вынуждены покупать наши ракетные двигатели. Потому что это совершенные машины. То есть великая американская технологическая держава не способна создать…»

4 сентября. Совместное предприятие компаний Boeing и Lockheed Martin больше не будет продавать ракеты Atlas V. Ее первая ступень оснащена двигателем РД-180 производства российского «Энергомаша». После отказа от Atlas V альянс прекратил закупку ракетных двигателей российского производства.

Ранее сообщалось, что ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский РД-180, прибыл на завод в Алабаме. Он будет использоваться для ракеты-носителя Vulcan Centaur.

В общем, Дима, спасибо за сотрудничество. До свидания.

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников