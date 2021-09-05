Прощай, ракетчик Дима

Прощай, ракетчик Дима6
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 5.09.2021, 8:53
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Cпасибо за сотрудничество.
24 августа. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью «Эхо Москвы»:
«Очевидно, совершенно, что российская космическая отрасль является абсолютным лидером в области ракетного двигателестроения. Самый простой пример. Несмотря на санкции … американцы до сих пор вынуждены покупать наши ракетные двигатели. Потому что это совершенные машины. То есть великая американская технологическая держава не способна создать…»
4 сентября. Совместное предприятие компаний Boeing и Lockheed Martin больше не будет продавать ракеты Atlas V. Ее первая ступень оснащена двигателем РД-180 производства российского «Энергомаша». После отказа от Atlas V альянс прекратил закупку ракетных двигателей российского производства.
Ранее сообщалось, что ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский РД-180, прибыл на завод в Алабаме. Он будет использоваться для ракеты-носителя Vulcan Centaur.
В общем, Дима, спасибо за сотрудничество. До свидания.
Телеграм-канал «Серпом По»