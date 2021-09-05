«Рабочие за жизнь свою встают»
- 5.09.2021, 8:59
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Тиран вдруг улыбаться перестал.
Группа «Аркадий Коц» в поддержку белорусских рабочих выпустила русскую версию песни Solidarity, написанной английской панк-группой Ungelic Upstarts в поддержку польского профсоюза «Солидарность» в 1983 году.
«Этой песней мы хотим сказать спасибо белорусским рабочим за их борьбу. Друзья, вы напомнили всем, что рабочее движение может и должно стать силой в политике. Желаем вам и всем белорусам освободиться от диктатуры и построить демократическое и равноправное общество. Это невозможно без сильного, независимого рабочего движения со своим голосом и своими требованиями. Солидарность из России!», — заявили российские музыканты.
В записи участвовали: Николай Олейников, Олег Журавлев, Иван Немыкин, Илья Бит-Гармус, Кирилл Медведев.
Рабочие за жизнь свою встают
все честные ребята здесь, в строю
эй, подруга, встанем рядом
эй, приятель, будешь братом
и тиран как мелкий жулик задрожит
Дай им сил, дай надежд, дай сейчас
чтоб огонь в ночи мерцающий не гас
кто поет, кто молится в такие дни
за рабочих, чтобы не дрогнули они
Тиран вдруг улыбаться перестал
он чует неожиданный финал
мы вместе, мы сильны, чем больше нас
тем он смешней, нелепей его власть