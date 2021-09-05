«Рабочие за жизнь свою встают» 5.09.2021, 8:59

3,592

Тиран вдруг улыбаться перестал.

Группа «Аркадий Коц» в поддержку белорусских рабочих выпустила русскую версию песни Solidarity, написанной английской панк-группой Ungelic Upstarts в поддержку польского профсоюза «Солидарность» в 1983 году.

«Этой песней мы хотим сказать спасибо белорусским рабочим за их борьбу. Друзья, вы напомнили всем, что рабочее движение может и должно стать силой в политике. Желаем вам и всем белорусам освободиться от диктатуры и построить демократическое и равноправное общество. Это невозможно без сильного, независимого рабочего движения со своим голосом и своими требованиями. Солидарность из России!», — заявили российские музыканты.

В записи участвовали: Николай Олейников, Олег Журавлев, Иван Немыкин, Илья Бит-Гармус, Кирилл Медведев.

Рабочие за жизнь свою встают

все честные ребята здесь, в строю

эй, подруга, встанем рядом

эй, приятель, будешь братом

и тиран как мелкий жулик задрожит

Дай им сил, дай надежд, дай сейчас

чтоб огонь в ночи мерцающий не гас

кто поет, кто молится в такие дни

за рабочих, чтобы не дрогнули они

Тиран вдруг улыбаться перестал

он чует неожиданный финал

мы вместе, мы сильны, чем больше нас

тем он смешней, нелепей его власть

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».