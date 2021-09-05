Медики выяснили, как вчетверо снизить заразность привитых от коронавируса 5.09.2021, 9:06

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Исследование провели в Израиле.

Если привитые Pfizer все же заболели, то они разносят коронавирус так же, как и непривитые — но только когда их прививка «выдыхается», выяснили израильские ученые. К счастью, есть способ решить эту проблему. Скорее всего, «Спутник» и другие вакцины должны показывать сходную картину.

Новый препринт, опубликованный на medRxiv, изучил ситуацию с заразностью привитых Pfizer на материале Израиля — страны, раньше всех массово привившей свое население этой вакциной. Работа отвечает на очень важный вопрос о причинах высокой заразности привитых.

Дело в том, что у вакцинации две цели: с точки зрения привитого индивидуума она резко уменьшает его шансы на заболевание, госпитализацию и смерть. А с точки зрения общества она уменьшает его шансы заразить окружающих — и тем самым резко снижает вероятность распространения болезни. Израильская статистика 2021 года сперва показывала весьма впечатляющее выполнение обеих этих целей. Смертность от ковида в стране резко упала почти до нуля, да и число вновь выявляемых больных радикально снизилось.

Однако, начиная с июля 2021 года, ситуация резко изменилась: вверх пошла и смертность, и число новых случаев. Попытки оценить количество вирусов, выбрасываемых в окружающую среду вакцинированным, который все же заболел, показали, что он распространяет вирусы примерно так же, как непривитый. В то же время, шансы на тяжелую форму болезни и смерть у вакцинированного все оставались намного ниже. Получалось, что вакцина больше не выполняет своей задачи по подавлению распространения коронавируса.

Это особенно озадачивало потому, что более ранние работы, из первой половины 2021 года, показывали, что заболевший привитый выделяет много меньше вирусных частиц в окружающую среду, то есть, остается менее заразным.

Авторы новой работы изучили число вирусных частиц, выделяемых 11 889 израильтянами, заболевшими в последнюю волну коронавирусной эпидемии в Израиле. Из них 1910 не были вакцинированы, 9734 были вакцинированы обеими дозами, и 245 заболевших были вакцинированы, а затем ревакцинированы, но все же заболели. В отличие от всех более ранних работ, исследователи разбили изучаемых на группы в соответствии со временем, которое прошло от их второй прививки до момента, когда они заболели ковидом. Оказалось, что у тех, кто заболевал через срок не более чем в два месяца от второй прививки, выделение вируса в окружающую среду было в среднем в 15 раз ниже, чем у тех, кто не был привит. Разброс по отдельным людям был довольно значительным — у кого-то выделение частиц вируса было вчетверо ниже, чем у непривитого заболевшего, а у кого-то — в 53 раза ниже.

Уже через три месяца после второй прививки разница между выделением вируса привитыми и непривитыми резко упала. К шести месяцам после второй прививки она практически полностью исчезла, отмечают авторы новой работы. Для той небольшой части вовлеченных в исследование, что были ревакцинированы, число вирусных частиц, выделяемых в окружающую среду при заболевании, упало в четыре раза.

Исследование израильтян могло бы иметь большое практическое значение и для России. Дело в том, что в нашей стране становится все больше тех, кто вакцинировался второй дозой вакцины шесть и более месяцев тому назад. На сегодня таких 13,1 миллиона человек. В специальном материале на тему ревакцинации мы уже отмечали, что эти люди слабо защищены от заражения штаммом «дельта». Да, клеточная память их иммунитета на третьи сутки от начала заболевания «включается» и резко смягчает течение болезни (сильно уменьшая вероятность погибнуть). Но, как отмечают и сами разработчики «Спутника», «дельта» распространяется по организму очень быстро и за трое суток успевает серьезно поразить и легкие, и ряд других тканей.

В теории, ситуацию можно было бы поправить, ревакцинировав тех, кто привит полгода назад. Согласно действующим в России нормам, через полгода после первой дозы вакцины, каждый гражданин имеет право ревакцинироваться. Это сделано для того, чтобы успеть поднять уровень антител у ревакцинированных еще до того, как он успеет серьезно снизиться после первой серии прививок.

Таких людей в стране 17,4 миллиона — именно столько жителей России получили первую дозу вакцины шесть и более месяцев назад и теперь могу получить новую прививку. Однако на сегодня среди них этот процесс прошли только 0,22 миллиона человек. Это означает, что 98,74% имеющих право на ревакцинацию им не воспользовались. Кстати, больше половины ревакцинированных — в армии, где этот процесс осуществляется в приказном порядке. Иными словами, среди гражданского населения ревакцинация, по имеющимся на сегодня данным, провалена как минимум на 99%. По всей видимости, дело в недостаточной заинтересованности населения.

Из новой израильской работы следует, что через полгода после вакцинации не только падает эффективность защиты самого привитого от «дельты», но еще и растут шансы на то, что он сможет заражать других так же эффективно, как и непривитые.

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