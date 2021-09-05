Политолог: «Картофельный лось» раздражает Путина 5 5.09.2021, 9:18

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Репутация Лукашенко в России сильно подмочена даже среди лояльного Кремлю электората.

Лукашенко снова едет в Москву. 9 сентября он встретится с Владимиром Путиным. Эксперты высказывают различные предположения о том, что на сей раз будет обсуждать правитель Беларуси с российским президентом.

«Думаю, что в этой ситуации Кремль не очень заинтересован подписывать что-либо с Лукашенко, зная, что он ничего не будет исполнять. При этом я допускаю, что какие-то документы, связанные с налоговым режимом, таможней и с транзитным потенциалом, включая возможность использования российских портов для белорусской продукции, могут в рабочем порядке рассматриваться и даже подписываться», — сказал RFI белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

В Кремле обещаниям Лукашенко уже не верят, отметил в интервью RFI российский политолог Валерий Соловей:

«Деньги он может получить, конечно, только в России. Владимир Путин дал ему прозвище «Картофельный лось». Я нисколько не шучу. Лукашенко раздражает Путина».

Встреча в Москве Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится за неделю до российских парламентских выборов. И этот факт, по мнению экспертов, важен для понимания задач, которые стоят перед российским президентом.

«Репутация Лукашенко в России достаточно сильно подмочена даже среди лояльного к Путину электората. Поэтому пиар на фоне Лукашенко перед выборами может иметь отрицательные последствия. Лукашенко изолировал страну на западном контуре, практически обвалил отношения с Китаем. Единственным его союзником остается Россия, которая отчасти заинтересована еще больше затянуть Беларусь в свою орбиту интересов. Но встреча, скорее всего, будет носить исключительно ритуальный характер», — считает Дмитрий Болкунец.

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