За счет чего польской «Солидарности» удалось победить диктатуру? 5.09.2021, 9:45

40 лет назад в Гданьске начался первый съезд независимого профсоюза.

Осенью 1981 года в Гданьске начался первый съезд профсоюза «Солидарность». Меньше, чем за десять лет, движение смогло отстранить от власти коммунистов и превратить Польшу в демократическое государство. Хотя в течение этого срока «Солидарность» сталкивалась с беспрецедентными репрессиями и давлением со стороны власти.

Сайт zerkalo.io решил вспомнить историю борьбы за свободу в Польше — тем более, что в ней хватает параллелей с историей Беларуси.

Что происходило в Польше до появления «Солидарности»?

После Второй мировой войны в Польше под покровительством СССР установился коммунистический режим. И хотя партизанская вооруженная борьба с новыми властями продолжалась до середины 1950-х, нельзя сказать, что поляки массово не принимали коммунистическую идеологию. В состав правящей Польской объединенной рабочей партии (ПОРП) входило несколько миллионов человек, коммунисты пользовались популярностью в крупных индустриальных городах и среди молодежи. Кроме того, установление социализма в Польше не было таким агрессивным, как в том же СССР: в стране почти не проводили коллективизацию, а церковь не подвергалась массовым гонениям (так, даже текст присяги первого руководителя коммунистической Польши Болеслава Берута завершался словами «да поможет мне Бог») — хотя коммунисты и стремились взять духовенство под контроль.

Тем не менее, протесты в Польше случались и до появления «Солидарности». Главной причиной почти всегда была экономика: повышение цен без повышения зарплат, дефицит продуктов первой необходимости. Первая крупная забастовка и массовые демонстрации случились в Познани в июне 1956-го — дошло до серьезных стычек с милицией, погибло от 57 до 74 человек, сотни были ранены. Итогами этих протестов стали перемены внутри ПОРП и приход к власти более либеральных лидеров, которые планировали проводить экономически реформы и расширять сотрудничество с Западом. Тем не менее, ситуация коренным образом не поменялась — поляки по-прежнему жили очень бедно.

В итоге протесты повторились — в конце 1970 — начале 1971 года. Причиной вновь стало повышение властями цен на продукты, промтовары и стройматериалы. Волнения в основном затронули север страны: Гданьск, Гдыню, Эльблонг, Щецин. Особенно сильны протесты были в Труймясте («Трехградье») — агломерации, объединяющей Гданьск, Сопот и Гдыню. Местные предприятия начали бастовать практически в полном составе, а одним из лидеров движения был электрик Гданьской судоверфи имени Ленина Лех Валенса. В итоге на переговоры с протестующими решился только председатель горсовета Гдыни, в целом же власти выбрали силовой вариант решения конфликта. В стычках с полицией погибло более 40 человек. На следующий день у первого секретаря ПОРП Владислава Гомулки случился сердечный приступ, его оперативно заменили на Эдварда Герека. Власти отменили решение о повышении цен, повысили оклады низкооплачиваемым работникам. В то же время многих участников и лидеров забастовок уволили с работы.

Коммунисты во главе с Гереком попытались избежать повторения протестов, повысив уровень жизни в стране. 1970-е стали периодом экономического расцвета Польской Народной Республики. Правда, в его основе лежали субсидии СССР и кредиты западных стран. Поэтому уже к концу 1970-х страна вновь оказалась в экономической яме — в первую очередь, из-за невозможности обслуживать внешний долг. 1 июля 1980 власти вновь приняли решение о повышении цен — на этот раз на мясо. В то же время была запрещена частная торговля мясными продуктами.

Рабочие снова начали бастовать: сначала в Люблине, а затем и на той же судоверфи в Гданьске. Они занимали цеха, выставляли по периметру патрули, печатали листовки. Алкоголь на территории предприятий был запрещен, к бастующим для проведения служб приходили ксендзы. В конце августа на судоверфь прибыли представители других предприятий, вместе они создали Межзаводской забастовочный комитет, который занялся координацией действий бастующих. Важно отметить, что забастовка по сути своей не была антикоммунистической. Более того, требования рабочих были вполне социалистическими (в их числе было, например, гарантированное продовольственное снабжение — по талонам). Также движение требовало участия рабочих в партийной политике, и — главное — легализации независимых профсоюзов.

Эдвард Герек в своем телевизионном выступлении фактически признал полную остановку работы на севере Польши. К бастующим отправили переговорщика — вице-премьера Тадеуша Пыку. Однако он не желал идти практически ни на какие уступки, поэтому уже 21 августа был отозван (а затем и исключен из ПОРП). МВД начало разрабатывать план по силовому подавлению забастовки. Тем не менее, на встречу к бастующим все же направили более компромиссного вице-премьера Мечислава Ягельского. В итоге в самом конце августа сторонам удалось договориться. Забастовочные комитеты бастующих заводов подписали с представителями властей пакет документов, вошедших в историю как «Августовские соглашения». Эти документы стали первыми в послевоенной Европе официальными договоренностями между коммунистами и оппозицией.

Важно сказать, что каждый из заводских комитетов подписывал соглашения отдельно, а потому получил от коммунистов уступок разного уровня. Однако в общем бастовавшие добились следующего:

легализации свободных профсоюзов, независимых от ПОРП;

свободы слова и печати, доступа к СМИ;

освобождения политзаключенных, восстановления уволенных за протесты на работе;

увеличения зарплат в качестве компенсации за рост цен, ряда улучшений по условиям труда (в том числе введение выходного в субботу);

участия рабочих в обсуждении программы экономических реформ;

отмены коммерческих цен на продукты, создания гарантированного продовольственного запаса для внутреннего рынка, гарантированного снабжения рабочих мясом;

ряда других социальных улучшений (уменьшения времени ожидания жилья, снижения пенсионного возраста).

На этом активная фаза противостояния в августе завершилась. Но последствия конфликта еще долго давали о себе знать, особенно внутри партийной верхушки. Так, уже в сентябре со своего поста был смещен Эдвард Герек, на его место пришел более договороспособный Станислав Каня, который рассчитывал разрешить кризис путем диалога. Также своих постов лишились многие консервативные руководители ПОРП, выступавшие за силовое решение вопроса.

Как и зачем создавался этот профсоюз?

Уже 10 ноября 1980 года на основе «Августовских соглашений» в Польше был зарегистрирован «независимый самоуправляемый профсоюз „Солидарность“». Его учредили активисты забастовочных комитетов со всей Польши, однако в состав организации начали вступать не только рабочие, но и представители практически всех слоев населения: интеллигенции, городских служащих, крестьянства. В 1981-м году была даже попытка создать независимый профсоюз среди работников милиции. К моменту ноябрьской регистрации в «Солидарность» вступило около семи миллионов поляков, а на пике это число достигало 10 миллионов (в 1980 году население ПНР составляло около 35 миллионов человек). Участниками «Солидарности» стало около одного миллиона членов ПОРП (примерно треть партии), а заместителем лидера профсоюза Леха Валенсы стал член ЦК Богдан Лис.

В течение следующего года «Солидарность» разворачивала деятельность по всей стране. Основным задачами профсоюза были защита прав и свобод рабочих, наблюдение за реализацией «Августовских соглашений», координация забастовочного движения, создание независимых профсоюзов в разных отраслях экономики ПНР. Фактически же «Солидарность» стала главным представителем демократически настроенной части польского общества (в том числе социалистов, выступавших за верховенство права и участие граждан в общественной жизни страны).

Тем временем ПОРП начинала отходить от августовского шока. Становилось ясно, что исполнить договоренности, достигнутые тогда, без кардинальной перестройки всей политической системы, попросту невозможно. Власти начали отказывать независимым профсоюзам и ячейкам «Солидарности» в регистрации, блокировать работу органов самоуправления на предприятиях. Нередко изымалась печатная продукция профсоюза, оказывалось давление и на отдельных членов движения. В марте 1981 года представителей «Солидарности» избили во время заседания местного совета. Профсоюз ответил самой массовой предупредительной всеобщей забастовкой в истории Польши, в ней участвовало до 13 миллионов человек.

В то же время положение в экономике продолжало ухудшаться. Несмотря на введение продуктовых карточек (этого в том числе требовали сами рабочие), отоварить их зачастую было невозможно. В стране начался дефицит, в некоторых городах прошли «голодные» протесты. Летом 1981 года случилось очередное повышение цен. Бастующие, требуя исполнения «Августовских соглашений», самовольно перестали выходить на работу по субботам.

В то же время на польских коммунистов давил Кремль. В Москве требовали разобраться с забастовками и акциями протеста, а само создание независимых профсоюзов в социалистическом обществе для руководства СССР было просто немыслимым. В январе председателем Совета Министров ПНР стал генерал Войцех Ярузельский — это намекало на разработку силового сценария решения конфликта. В апреле в Польше прошли масштабные военные учения стран Варшавского договора «Союз-81», которые многие посчитали началом советского вторжения в ПНР. На секретной встрече в Бресте поляки все-таки убедили СССР закончить учения в срок. В сентябре Леонид Брежнев озвучил первому секретарю Кане последнее предупреждение.

В этих условиях 5 сентября 1981 года в Гданьске начался первый съезд «Солидарности». На него прибыла почти тысяча делегатов со всей Польши. Участники приняли программу политических и общественных реформ, а также избрали органы власти профсоюза — главой Национальной исполнительной комиссии «Солидарности» стал Лех Валенса. Также участники съезда приняли «Послание к народам Восточной Европы», которое многие посчитали провокацией против СССР. В этом документе «Солидарность» приветствовала трудящихся других соцстран и призвала их к отстаиванию своих прав.

Вероятно, именно съезд и озвученные на нем призывы (сформировавшееся к тому времени радикальное крыло «Солидарности» агитировало за открытое противостояние с коммунистическим режимом) стали последней каплей как для СССР, так и для самих польских властей. 14 сентября силовики представили руководству страны план введения в стране военного положения. В октябре от руководства ПОРП отстранили Станислава Каню, не желавшего решать проблему силовым путем, на его пост заступил Ярузельский. Государственные СМИ начали кампанию по дискредитации «Солидарности».

Современный вид стадиона «Оливия», где прошел первый съезд профсоюза.

В ноябре Ярузельский и Валенса встретились для переговоров под эгидой главы польского костела, однако ни о чем не договорились: коммунисты предлагали создание «Фронта национального согласия» под эгидой ПОРП, «Солидарность» же настаивала на переходе власти к трудовым коллективам. В декабре профсоюз собрался на экстренное совещание, в ходе которого участники сошлись во мнении, что прямой конфронтации с властями не избежать. Звучали призывы о создании боевых групп на случай столкновений с силовиками, была запланирована бессрочная забастовка в случае применения правительством чрезвычайных мер, ячейки профсоюза создавали дублирующие органы на случай ареста лидеров движения.

Поздно вечером 12 декабря во всей Польше была отключена телефонная связь. На улицы городов вошли армейские части и военная техника. Милиция начала массовые аресты лидеров «Солидарности» и других независимых профсоюзов. Утром 13 декабря Ярузельский объявил о введении в Польше военного положения и перехода власти к Военному совету национального спасения. К концу месяца практически все основные оппозиционные активисты (более пяти тысяч человек, в том числе Валенса) были интернированы в специально созданные тюрьмы, небольшая часть оппозиции ушла в подполье. Забастовки были запрещены, независимые профсоюзные и иные организации распущены.

Начавшие забастовки заводы были захвачены военными. На одном из предприятий — шахте «Вуек» в Катовице — в бою с ЗОМО (польским ОМОН) погибли девять шахтеров. Несколько человек погибло на стотысячном митинге в Гданьске, при захвате университета во Вроцлаве бойцы ЗОМО избили одного из студентов до смерти. К концу декабря практически все акции протеста были подавлены.

Как «Солидарность» боролась с режимом после разгрома?

После введения военного положения забастовки в Польше стали практически невозможны. За любые простои сразу же увольняли, не давая устроиться на новую работу. «Солидарность» ушла в подполье, занимаясь в основном агитацией через листовки.

В то же время Запад ввел против Польши экономические санкции. Заявка страны на вступление в МВФ была заблокирована. Эти меры серьезно подорвали польскую экономику, несмотря на замещающую кредитную поддержку, которую ПНР оказал СССР.

В 1982 году «Солидарность» начала попытки восстановления, объявив «стратегию длительного марша». В ряде городов прошли уличные выступления, однако их жестко подавил ЗОМО — вновь были погибшие. В итоге к осени протесты сошли на нет: это обусловили отсутствие видимых результатов от крайне рискованных действий и жесткость власти. Вместо этого протестующие использовали тактику бойкота государственных мероприятий, «итальянских» забастовок. Начался массовый выход людей из состава ПОРП.

В то же время власти посчитали движение целиком подавленным. Военное положение постепенно смягчалось, а в конце 1982 года начался выход на свободу интернированных членов «Солидарности». Ярузельский понимал, что конфликт в обществе никуда не делся, поэтому начал политику постепенного реформирования. Из ПОРП постепенно выводились консерваторы, в стране создавались подконтрольные властям общественные организации, призванные заменить радикальную «Солидарность». В то же время репрессиям подвергались слишком активные участники профсоюза. В июле 1983 года военное положение было отменено, а в 1984 году власти отказались от показательного суда над лидерами «Солидарности».

С другой стороны, случались и трагические инциденты. На уличных акциях от действий ЗОМО продолжали погибать люди, а в 1984 году милиционеры похитили и убили популярного у населения капеллана Ежи Попелушко, поддерживавшего «Солидарность». Последовавшая волна протестов привела к тому, что власти расследовали убийство, а исполнители получили реальные тюремные сроки.

За счет чего «Солидарности» удалось победить?

По сути, победа «Солидарности» стала результатом стечения ряда факторов. Одним из главных в их числе был приход к власти в СССР Горбачева и начало «перестройки». Фактически, идеи советского руководства соответствовали убеждениям польских коммунистов, вытеснивших из руководства ПОРП консерваторов. Они были сторонниками частичной свободы слова, допускали возможность мелкого частного предпринимательства. Над Варшавой больше не нависала карающая рука Москвы.

Другой немаловажный фактор — несостоятельность экономической политики коммунистов. Половинчатые реформы ничего кардинальным образом не меняли, однако заставляли власти идти на политические уступки и «откручивание» гаек. Экономика ПНР стагнировала, западные санкции только ухудшали ситуацию. В 1987 году инфляция разогналась до 300%, более 60% населения вошло в категорию «малообеспеченных». Правительство вновь захотело повысить цены — более, чем в два раза — и даже провело для принятия такого решения референдум. Все это провоцировало население на участие в уличных акциях, а затем привело и к возрождению забастовочного движения.

Третий аспект — действия самой «Солидарности». Аресты, избиения и другого рода давление не заставило активистов организации сдаться. Напротив, движение все активнее восстанавливало свои структуры на предприятиях, агитировало граждан не повиноваться властям, добивалось легализации.

В итоге к началу новой волны забастовок, случившейся в 1988 году, во главе практически всех стачкомов вновь стояли лидеры «Солидарности». Бастовавшие выдвигали три общих требования:

повышение зарплат;

прекращение репрессий и восстановление на работе уволенных;

легализация «Солидарности».

Забастовки быстро охватили всю Польшу и по масштабам были сравнимы с событиями 1980-го. Из-за огромного числа бастующих власти побоялись применять силы ЗОМО, не пошли коммунисты и на очередные аресты лидеров профсоюза. Угрозы повторного введения военного положения ничего не дали — забастовка стала общенациональной. В конце августа ПОРП решилась на переговоры.

Во второй половине 1988-го прошел ряд встреч руководства «Солидарности» с представителями правительства, на которых обсуждался формат будущих переговоров. Их итогом стал знаменитый «круглый стол», прошедший с февраля по апрель 1989 года. В них участвовали правительство (ПОРП и партии-сателлиты), «Солидарность», а также наблюдатели в лице костела. Интересно, что среди участников «круглого стола» были три будущих президента Польши (Лех Валенса и Лех Качиньский — от «Солидарности», Александр Квасьневский — от правительства).

В результате встречи был принят ряд эпохальных решений. В ПНР вводился институт президентства (на ближайшие шесть лет пост был зарезервирован за Ярузельским), парламент становился двухпалатным (учреждалась верхняя палата в виде Сената, целиком избираемая на альтернативной основе), а «Солидарность» получала еженедельную получасовую программу на телевидении и доступ к печати. В апреле профсоюз вновь стал легальным.

Заметим, что результаты переговоров выглядели благоприятными для коммунистов — вся реальная власть оставалась за ними. Сенат имел совещательный характер, а ведь представителям оппозиции еще необходимо было в него избраться. Кроме того, в нижнюю палату только 35% депутатов избирались на альтернативной основе, остальные мандаты были зарезервированы для членов ПОРП и партий-сателлитов. А президентство Ярузельского гарантировало контроль за исполнительной властью и силовиками.

Однако «полусвободные» выборы в новый парламент, состоявшиеся в июне, продемонстрировали полный крах идеологии ПОРП и отсутствие поддержки в обществе. Фактически, партии достались только места, полагавшиеся ей по зарезервированным квотам. Все остальные мандаты за парой исключений перешли в руки кандидатов от «Солидарности». Это стало неожиданностью даже для самой оппозиции — они рассчитывали в лучшем случае на 10−20 мест в парламенте. Но еще большим ударом это стало для коммунистов. Их расчет состоял в том, чтобы пустить во власть ограниченное число членов «Солидарности» и тем самым сбить накал в обществе. Но вместо этого в руках профсоюза оказалась крупная фракция в парламенте, а общество, увидя результаты выборов, осознало полное отсутсвие легитимности у ПОРП.

Акции протеста продолжались, «Солидарность» на волне выборного успеха выдвинула требование допустить ее членов в состав правительства. Назначенный президентом Ярузельский предложил сейму на должность премьер-министра кандидатуру генерала Кищака, ранее курировавшего на посту министра МВД подавление «Солидарности». После назначения тот попытался сформировать кабинет, однако партии-сателлиты ПОРП впервые в истории отказались исполнять распоряжения коммунистов и перешли на сторону «Солидарности». В итоге через две недели Кищак подал в отставку, премьером стал представитель «Солидарности» Тадеуш Мазовецкий. Он и сформировал кабинет, в котором половина места досталась представителям профсоюза, 7 — их союзникам, 1 — беспартийному и только 4 — членам ПОРП. Фактически, за коммунистами оставалось только руководство силовым блоком.

В декабре парламент внес исторические поправки в Конституцию. Из документа убрали тезис о руководящей роли партии и положение о дружбе с СССР как основе внешней политики, государство провозгласили демократическим и правовым, было гарантировано право частной собственности и свобода предпринимательства. Также страна сменила название — с «Польская Народная Республика» на «Республика Польша», а на изображение орла на гербе вернулась корона.

27 января 1990-го на 11-м съезде ПОРП было объявлено о самоликвидации партии. 45-летнее правление коммунистов в Польше завершилось.

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