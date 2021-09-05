Легкоатлетка Надежда Остапчук «размазала» министра спорта 5.09.2021, 9:49

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Лукашенковский спорт напоминает гнилой сарай с покрашенным забором.

Беларусская легкоатлетка Надежда Остапчук жестко прокомментировала интервью министра спорта Сергея Ковальчука.

«Глянула «великую аналитику и размышления» от «товарища» Ковальчука. Пришлось потрать 47 минут своей жизни и добавить +1 к счетчику просмотров на канале пропаганды на ютубе.

Обожаю такое, а вот если бы, да кабы… Главное его «новая оценка результативности», посмотрите, как у соседа плохо, вы посмотрите, как там сарай наклонился, а наш хоть и сгнил, зато смотри как красиво покрашен забор! Поставил аж «3 с минусом» за выступление – перевожу с «министерского» на человеческий, 3 с минусом – это 2. А 2 – это плохо. Так что выступили плохо…

Но самое ключевое выражение от него – «Ну вышло, как вышло». Как в том мультике, и так сойдет – вся суть нынешней системы в белспорте. Главное – не медали и люди, а что бы хозяину отчитаться и еще протянуть в теплом кресле пару лет.

Далее нужно обязательно рассказать про большой потенциал команды на будущее. Правда^ откуда он возьмется и почему это произойдет, сказать забыл. Отличительная черта наших спортивных чиновников, не признать свою слабость, свои ошибки и некомпетентность, а начать «втирать» что мы еще «огого», да мы через три года всех «порвем»!

Есть правда тут одна проблема, в спорте планировать медали через три года, это тупо и глупо. Завтра травма и «давай до свиданья». Зато как красиво звучит в СМИ и в кабинетах выше. Главное – вселить в головы сказку, а что будет через 3 года, уже не важно. Тут же главный вопрос – отвести внимание от провала нынешнего», – написала Надежда Остапчук.

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