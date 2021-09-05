В Латвии почти 80% нелегальных сигарет — белорусские 5.09.2021, 9:59

Чаще всего в страну везут сигареты предприятия Grodno Tobacco, NZ и Premier.

Рынок контрабандных сигарет в Латвии — один из самых больших в Европе. Нелегальные табачные изделия составляют 18,3% от всех продающихся в Латвии, свидетельствует исследование агентства Nielsen, пишет DELFI.

Начиная с третьей четверти 2018 года объем нелегальной продукции понемногу снижался — с 22,8% до 16,2% во второй четверти 2019 года. Это объясняется действиями государства по борьбе с контрабандой. Но спад был недолгим — в последней четверти 2020 года объем нелегального рынка составил 20,4%, а вот второй четверти 2021 года сократился до 18,3%.

79,3% нелегальных сигарет — белорусские. Растет количество и нелегальной продукции латвийского происхождения — сейчас это 1,8% от всех потребляемых сигарет. Чаще всего в Латвию везут сигареты белорусского предприятия Grodno Tobacco (73,5%), NZ и Premier. Среди поддельных сигарет лидер Winston — 89,3% от всей поддельной продукции.

За последний год контрабанда сигарет нанесла Латвии ущерб размером в минимум 38 миллионов евро.

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