Девять итальянцев отправились к Везувию, чтобы утопить в нем «кольцо всевластия» 5.09.2021, 10:08

Реконструкторы вышли из города Кьети к вулкану.

Девять приятелей из Италии - банковский работник, эсэмэмщик, студент и другие поклонники Джона Толкина - переоделись в героев "Властелина колец" и решили пройти долгий путь хоббита Фродо Бэггинса, чтобы бросить "кольцо всевластия" в активный вулкан Везувий.

Как уточняет местная газета II Mattino, реконструкторы распределили роли четырех хоббитов, эльфа, волшебника, гнома, двух простых людей и вышли из города Кьети к вулкану. Путь толкинистов составит около 250 км.

"Мы выбрали Везувий, так как в прошлом он был разрушительным, - рассказал лидер группы, кондитер Николас Джентиле. - Он и сегодня внушает страх, ведь совсем близко к нему живут люди".

По словам реконструкторов, экспедицию организовали не ради забавы. Ее главная цель - собрать средства на создание деревни хоббитов, которая станет местом отдыха для таких же поклонников Толкина. Подобная деревня есть только в Новой Зеландии, где проходили съемки "Властелина колец".

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