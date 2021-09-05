Ученые назвали способ продлить жизнь с помощью кофе 5.09.2021, 10:11

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Масштабное исследование провели сотрудники Гетеборгского университета в Швеции.

Специалисты из Гетеборгского университета в Швеции выяснили, какой способ приготовления кофе уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые провели анкетирование более полумиллиона человек в возрасте от 20 до 79 лет. Участники ответили на вопросы о количестве потребляемого кофе, способе приготовления, сообщает u-news.com.ua.

Кроме того, были собраны такие данные, как рост, вес, уровень кровяного давления, холестерина, а также наличие вредных привычек, показатели физической активности и образование. Все эти факторы, по мнению исследователей, могли повлиять как на уровень потребления напитка, так и на риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперимент продолжался 20 лет. За это время умер 46 461 человек, из которых 12 621 — от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе около половины из них — от инфаркта.

Выяснилось, что среди употреблявших фильтрованный кофе (напиток, пропущенный через бумажный фильтр. — прим. авт.) риск смерти был на 15% ниже, чем среди тех, кто кофе не пил. У мужчин вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была на 12% ниже, а у женщин — на 20%.

Меньше всего смертность была у тех, кто пил от одной до четырех чашек фильтрованного кофе в день. В то же время нефильтрованный напиток повышал уровень холестерина в крови, что увеличивало вероятность смерти у мужчин старше 60 лет.

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