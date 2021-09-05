ICAO представит доклад о посадке самолета Ryanair в Минске: что уже известно?
- 5.09.2021, 10:21
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Расследователям предстоит уточнить ряд фактов.
Международная организация гражданской авиации (ICAO), которая является специализированным учреждением ООН, анонсировала доклад о посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair, пишет telegraf.by.
«Совет будет проинформирован об актуальном состоянии расследования 13 сентября. Если члены совета будут согласны, тогда же промежуточные результаты будут и обнародованы», – говорится в сообщении.
Окончательные итоги расследования должны быть объявлены в ноябре.
В августе группа ICAO приезжала в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair.
Как отметил тогда руководитель группы ICAO Сильвен Лефоер, благодаря предварительной работе он и его коллеги уже смогли составить «общую картину событий». «Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы» – объяснял Лефоер цель визита группы в Минск.
Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, которое позже оказалось ложным. При этом в Минске задержали двух пассажиров – Романа Протасевича и Софию Сапегу.
Совет ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси. 5 июня Евросоюз ввел санкции в отношении государственных авиакомпаний Беларуси. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС.
Свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли также Украина и Япония.
Специалисты ICAO, прибывшие в Беларусь для расследования инцидента с самолетом Ryanair, отказались разговаривать с Романом Протасевичем, который был на борту.