Белорусы начали массово изучать английский язык 5.09.2021, 10:34

Это не удивительно.

Какой язык хотят изучать в каждой стране больше всего? Этим вопросом задались представители Wordtips, которые на основании данных языкового приложения составили карту изучаемых языков мира, пишет thinktanks.by.

Когда дело дошло до выбора нового хобби во время карантина COVID-19, изучение нового языка было популярным выбором - в марте 2020 года языковое приложение Duolingo увеличило количество новых пользователей на 300% .

Но какие языки наиболее популярны для изучения в каждой стране? Этот рисунок от Wordtips отображает самые популярные варианты изучения языков во всем мире.

Чтобы выяснить, какие страны хотят изучать, какие языки, Wordtips использовал Планировщик ключевых слов Google и подсчитал количество поисков по запросу 'learn x language' (переведенному на разные языки) в каждой стране с мая 2020 года по май 2021 года.

Неожиданно выяснилось, что самый популярный язык, который хотят изучать американцы и канадцы - это японский.

Хотя это может показаться удивительным, но жители Северной Америки полюбили японскую поп-культуру в начале 1990- х годов . А недавно интерес жителей Запада к аниме стал еще более заметным: спрос на аниме-программы в США в первом квартале 2021 года вырос на 33% по сравнению с предыдущим годом.

Тем временем в Южной Америке и Перу, и Чили проявили сильное желание изучать корейский язык.

Вместе с тем, английский - самый популярный язык в Европе, так как он является самым популярным языком поиска в 34 европейских странах. Он наиболее популярен в Беларуси и во всех странах соседях. Это не удивительно. Английский является самым популярным языком для изучения в различных странах, это также самый распространенный язык во всем мире, на нем говорят около 1,1 миллиарда человек, что составляет примерно 15% населения мира.

Но некоторые страны отличаются от этого тренда. Например, немецкий является самым популярным языком для изучения в Дании. В небольшом южном регионе Дании немецкий язык является официальным языком меньшинства. А согласно World Atlas, в этом районе проживают до 20 000 этнических немцев, из которых около 8 000 говорят на стандартном немецком языке в качестве своего родного языка.

В Великобритании первое место занимает испанский. Но что еще более интересно, испанский также является самым популярным языком для изучения в Испании, что кажется нелогичным. Однако это могло быть связано с высокой концентрацией в Испании британских эмигрантов. По данным BBC News, в настоящее время в Испании проживает более 300 000 британских эмигрантов.

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