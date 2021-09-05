Главнокомандующий ВСУ заявил, что хотел бы проехать на танке по Красной площади и Арбату 5.09.2021, 10:42

Генерал обратился к украинцам и попросил верить своим Вооруженным силам.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-майор Валерий Залужный сказал, что хотел бы проехать на танке по Красной площади и Арбату в Москве. Об этом он заявил журналистке Янине Соколовой в эфире «5 канала».

Залужный обратился к украинцам и попросил верить своим Вооруженным силам.

«Чтобы верили Залужному, верили Павлюку, Шаптале. Мы — те люди, которые всю душу и сердце им [ВСУ] отдаем», — сказал он, упомянув командующего Объединенных сил Александра Павлюка и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу.

Отвечая на вопрос от зрительницы, хотел бы он проехаться танком по Красной площади, Залужный ответил: «Пожалуй, да. Честно. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник».

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