В Беларуси сокращается число «Табакерок» 5.09.2021, 10:43

C чем это связано?

В Торговом реестре в последнее время уменьшается число записей о действующих точках сети «Табакерка». Если на конец июля было 2969, то на начало сентября — 2960. Ранее количество только росло, пишет officelife.media.

С начала 2021 года из реестра исключено 66 записей. В 2020 году было больше — 92, но тогда общее число действующих точек не снижалось за счет динамичного добавления новых записей. То есть растущая сеть открывала больше киосков, чем закрывала.

Но «Табакерка» по охвату пока еще самая большая сеть киосков в Беларуси. Государственная «Белсоюзпечать» располагает только 1050 точками.

Сеть «Табакерка» — это проект компании «Энерго-Оил». Ранее он был связан с Алексеем Олексиным. Пока неизвестно, продавал ли он этот бизнес после наложения западных санкций. В любом случае сеть уже имеет проблемы с продажей IQOS. Прямые поставки этого альтернативного табачного продукта в Беларусь приостановлены.

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