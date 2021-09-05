Стал известен покупатель медали Кристины Тимановской 4 5.09.2021, 10:51

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Он владеет одной из крупнейших компаний по восстановлению автоэлектроники.

Покупатель медали легкоатлетки Кристины Тимановской Евгений – уроженец Киева, сообщает «Трибуна».

В этом году ему исполнится 55 лет. Он родился и вырос в Украине, но последние 30 лет живет в Лос-Анджелесе. В США Евгений создал фирму по восстановлению автомобильной электроники. И по его словам, за 12 лет работы она стала одной из пяти крупнейших американских компаний в этой отрасли.

В конце прошлой недели появилась новость, что серебряная медаль вторых Европейских игр Кристины Тимановской, которую спортсменка выставила на аукцион на eBay, была продана за 21 тысячу долларов. Все средства, вырученные от продажи медали, она обещала направить в Белорусский фонд спортивной солидарности для помощи репрессированным атлетам.

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