Дайвер нашел в реке сокровища и вернул их владельцу: видеофакт 2 5.09.2021, 10:56

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Найти хозяина богатства помогла коробочка с вырезками их газет.

Дайвер Эд Бибер, собиравший мусор со дна реки Меномини (Висконсин, США), обнаружил наволочку, в которой лежали две металлические коробки, сообщает 120.su.

Дайвер вытащил из воды находку и вскрыл ящики. В одном из них содержались заламинированные некрологи, вырезанные в разное время из разных газет, а в другом находились драгоценные украшения. Именно некрологи, посвященные членам одной и той же семьи, помогли Эду выйти на это самое семейство и связаться с Гэри Эдвардсом, который оказался владельцем найденных в реке сокровищ.

Гэри подтвердил, что обе коробки были украдены из его дома примерно полтора года назад. Видимо, воры выбросили добычу в реку, а после по какой-либо причине не вернулись за награбленным. Как бы то ни было, но хозяин потерянных вещей горячо поблагодарил Эда, который не понес украшения в ломбард, а оказался честным душевным человеком.

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