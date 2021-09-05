Японцы придумали хитрый способ вернуть Курилы 7 5.09.2021, 10:59

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Подсказку им дали в Кремле

Читатели японских СМИ активно обсуждают недавнее заявление Владимира Путина о планах по развитию Курильских островов в ближайшем будущем, сообщает ria.ru.

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), российский президент анонсировал создание на Курилах специального режима для бизнеса, освобождающего его от выплаты налогов на десять лет.

Отмечается, что новыми преимуществами смогут воспользоваться как отечественные, так и зарубежные инвесторы.

Многие пользователи положительно отнеслись к такой инициативе, отметив, что Японии не помешают поставки энергоресурсов из России.

"Что же, в этом нет ничего плохого. Только нужно действовать осторожно, чтобы не попасть в сильную зависимость от России", – написал a_k.

"Вот и здорово! Пусть русские привыкают к нашим товарам и услугам. Пусть больше покупают японского!" — подчеркнул ahg.

Многие японцы восприняли заявление президента России как шансы решить Курильский вопрос в свою пользу.

"Нашему бизнесу нужно проникать на северные острова и приучать к себе русских. Чем больше будет нас на островах и чем довольнее будут русские сотрудничеством с Японией, тем легче будет найти формулу разрешения территориальной проблемы в будущем!" — обратил внимание один из комментаторов.

Отношения двух стран осложняет отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана только после подписания мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

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