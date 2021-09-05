Лавров или Шойгу: кто в России на самом деле министр обороны? 2 5.09.2021, 11:23

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Оба они получили странное спецзадание от «Единой России».

Истерические заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова призваны спасти рейтинг партии «Единая Россия».

Об этом в своей колонке пишет журналист Виталий Портников.

По его словам, в ходе нынешней российской кампании по выборам в Госдуму Лавров окончательно превратился из министра в пропагандиста. Об этом свидетельствуют его постоянные «заклинания» о том, что «Крым —дело решенное».

«Министр иностранных дел России вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, видимо, получил от [президента Владимира] Путина особое задание — спасти падающий рейтинг партии власти, которая вызывает все большую аллергию у россиян. Поднять, так сказать, Единую Россию с колен. И Лавров, похоже, взялся за исполнение этого задания с таким энтузиазмом, что по риторике сейчас и не поймешь, кто в России министр обороны — Лавров или Шойгу», — отметил обозреватель.

Но вместе с тем, уверен он, опытный дипломат Лавров прекрасно осознает, что избирательная кампания в оккупированных Крыму и Донбассе является сомнительной процедурой.

«Если проведение выборов в Крыму Кремль еще может объяснять тем, что полуостров якобы часть России, то участие в выборах […] жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей вообще объяснять нечем. А нужно. И именно это, похоже, и вызывает раздражение российского министра иностранных дел — необходимость в роли высокопоставленного пропагандиста защищать дело не просто неправое, а не поддающееся защите с точки зрения правовой логики. И понимать, что аргументов нет — остается подменять их наигранной истерией», — написал Портников, добавив, что избранная Лавровым роль не вызывает никакого сочувствия.

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