Белорусы массово бойкотируют тараканьи «Дожинки»17
- 5.09.2021, 11:25
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Видеофакт.
Белорусы массово отказываются приходить на мероприятия хунты.
В городском поселке Логишин проходят «Дожинки».
Из всех районов области туда свезли тружеников села, однако результат для лукашистов получился неожиданным.
После «торжественной части» с подведением итогов и награждением «передовиков» на главной сцене на стадионе начался концерт, который проходил при пустом зрительном зале.
Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».