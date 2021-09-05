Белорусы массово бойкотируют тараканьи «Дожинки» 17 5.09.2021, 11:25

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Видеофакт.

Белорусы массово отказываются приходить на мероприятия хунты.

В городском поселке Логишин проходят «Дожинки».

Из всех районов области туда свезли тружеников села, однако результат для лукашистов получился неожиданным.

После «торжественной части» с подведением итогов и награждением «передовиков» на главной сцене на стадионе начался концерт, который проходил при пустом зрительном зале.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

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