Как вакцина на самом деле защищает от коронавируса: в Италии показали интересную статистику 5.09.2021, 11:30

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Данные подготовило Министерство здравоохранения страны.

В Италии подсчитали, что среди людей старше 80 лет за последние 30 дней частота госпитализаций невакцинированных была в 9 раз выше, чем среди тех, кто получил две прививки против COVID-19. Эти показатели составили 187,8 против 21,1 на 100 тыс. жителей.

В этой же возрастной категории непривитые в 15 раз чаще попадали в отделения интенсивной терапии, чем полностью вакцинированные (14,6 против 1,0). Об этом в субботу, 4 сентября, сообщила La Repubblica.

Что касается уровня смертности, то у непривитых он также в 15 раз выше, чем у иммунизированных (5,3 против 0,3).

Согласно статистике итальянского министерства здравоохранения, за 3 сентября на территории страны выявили еще 6 157 случаев заражения COVID-19, за сутки умерло 56 инфицированных, а 6 086 человек вылечились. За все время пандемии в Италии 4 566 126 раз диагностировали коронавирус, от его последствий скончалось 129 466 жителей, побороли инфекцию 4 299 621.

В течение предыдущего дня в Италии провели 331 350 тестов на COVID-19 (больше, если сравнивать с 296 394 анализами 2 сентября), из которых позитивными оказались 1,8% (2 сентября этот показатель составил 2,2%).

Кроме того, за сутки 3 сентября 569 пациентов попали в отделения интенсивной терапии из-за тяжелого течения коронавируса, что на 13 больше, чем за день до этого.

Новые случаи коронавируса в регионах Италии по состоянию на 4 сентября:

Валле-д’Аоста – 3 новых заболевших COVID-19;

Южный Тироль – 89;

Венето – 645;

Фриули-Венеция-Джулия – 144;

Эмилии-Романья – 545;

Тоскана – 491;

Умбрия – 2;

Марке – 171;

Абруццо – 85;

Кампания – 455;

Базиликата – 48;

Апулия – 228;

Калабрия – 65;

Сицилия – 1200;

Сардиния –173.

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