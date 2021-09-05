закрыть
5 сентября 2021, воскресенье, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самый сильный баскетбольный клуб Беларуси отказывается от названия «Цмоки»

6
  • 5.09.2021, 11:35
  • 9,186
Самый сильный баскетбольный клуб Беларуси отказывается от названия «Цмоки»

Ребрендинг пройдет после завершения сезона 2021/22.

«Цмоки» проведут ребрендинг после завершения сезона 2021/22. Об этом гендиректор клуба Юрий Шакола рассказал на пресс-конференции, посвященной презентации команд.

«Хочу отметить, что название «Цмокi-Мiнск» существует последний сезон. Она просуществовала девять лет, но это уже история — интересная, богатая. Однако жизнь не стоит на месте. Будем искать новые формы. Возможно, это будет коммерческий проект», — заявил Шакола.

Название «Цмоки-Минск» у клуба появилось в 212-м году, до этого он назывался «Минск-2006». Бренд «Цмоки-Минск» придумал Александр Куль, который был в клубе директором по маркетингу. Весной этого года им заинтересовались белорусские силовики. «Цмок» — дракон в переводе с белорусского языка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников