Директор «Бобруйскагромаша» подталкивает рабочих к забастовке? 6 5.09.2021, 12:35

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Решение администрации завода может вызвать только возмущение.

Вымолвив: «Эх, гуляй, гуляй, рванина!», директриса «Бобруйскагромаша» Лазаревич щедрой рукой подписала приказ о премировании своих работников ко Дню машиностроителя на 50 целковых (BYN), пишет телеграм-канал «Бобруйск Online».

«Не спешите радоваться за суровых машиностроителей. Денег они не увидят. На эту сумму они только смогут отовариться в местной столовке. Прайс прилагается.

Зато эти деньги увидят в отчетах о росте средней заработной платы. На носу конец кода и надо выполнять доведенные показатели», — отмечает автор публикации.

Напомним, что в Беларуси объявлено предзабастовочное состояние.

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