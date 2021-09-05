Найден самый древний коронавирус 1 5.09.2021, 12:38

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Открытие оксфордских ученых поможет понять происхождение SARS-CoV-2.

Ученые Оксфордского университета выяснили, что самый последний общий предок коронавирусов SARS-CoV-1, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002-2004 годах, и SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, существовал еще 21 тысячу лет назад, что делает его почти в 30 раз древнее, чем по предыдущим оценкам. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Вирусы способны быстро эволюционировать в короткие сроки, однако при этом они должны оставаться адаптированными к своим хозяевам, что накладывает серьезные ограничения на свободу накапливать мутации без снижения их приспособленности. Это приводит к замедлению видимой скорости эволюции вирусов с течением времени. Новое исследование учитывает закономерности наблюдаемого спада скорости у вирусов, что позволило ученым проследить эволюцию коронавирусов до их предковых форм.

Хотя существующие эволюционные модели часто не позволяют определить дивергенцию видов вирусов за периоды от нескольких сотен до нескольких тысяч лет, новая эволюционная модель позволяет надежно оценить время происхождения новых видов вирусов во временных масштабах, сравнимых с эволюционным развитием животных и растений.

Ученые теперь способны не только реконструировать эволюционную историю вирусов, связанных с SARS-CoV-2, но и гораздо более широкого спектра РНК- и ДНК-вирусов в отдаленные периоды прошлого.

Прогностические модели для вируса гепатита С согласуются с идеей о том, что он циркулирует в человеческих популяциях уже почти полмиллиона лет. Таким образом, вирус гепатита, возможно, распространился по всему миру благодаря миграции людей анатомически современного типа из Африки около 150 тысяч лет назад.

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