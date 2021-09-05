Нашел мальчика Телеграм-канал «Серпом По»

5.09.2021, 12:46

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Еще пакетик леденцов предложите и прокатиться.

Знаменитый на всю страну школьник Никанор, поправивший великого нашего историка на предмет Северной войны, подвергнутый за это критике со стороны своего директора школы, удостоился «ути-пути» со стороны пресс-Пескова:

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить»

Еще «пакетик леденцов» предложите этому хорошему мальчику «и прокатиться»! Надеемся, он вам правильно ответит.

А если серьезно, то, что это же это, пресс-Песков, ваш правящий коллектив за порядки в стране установил?

Чинопочитание. Страх. Стремление нижних чинов одернуть тех, кто сказал правду. И никакие ваши и Путина уверения с стиле «Отлично, Никанор!», не работают. Потому что внизу понимают, что это говорится только для «сохранения лица». На деле же – никто не должен был прилюдно поправлять сказанное Главным.

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