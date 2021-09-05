Спутниковый интернет Илона Маска будет передавать данные со скоростью света 4 5.09.2021, 12:23

SpaceX выведет на орбиту новый тип спутников.

Илон Маск (Elon Musk) сделал заявление в Twitter, которое определенно добавит популярности системе спутникового интернета Starlink, разворачиваемого его компанией SpaceX. Оказывается, скоро SpaceX начнет запускать новые спутники – с лазерами, и это принципиальный момент.

Лазер обеспечит передачу информации от спутника к спутнику со скоростью, которая будет на 40% выше скорости передачи данных в современном оптоволокне. Принято думать, что в оптоволокне данные передаются со скоростью света, но в реальности эта условная скорость света отличается от реальной, с которой свет распространяется в вакууме. В первом случае делается поправка на показатель преломления, который составляет примерно 1,44-1,46. Поэтому в оптическом кабеле скорость передачи данных составляет примерно 208 189 206 м/с. Если же речь идет о том, что скорость в межспутниковых соединениях Starlink будет на 40% выше, то она составит примерно 291 464 888 м/с, а это уже примерно 97% скорости света в вакууме (299 792 458 м/с). Округлить, и получится, что спутники системы Starlink будут обмениваться данными между собой со скоростью света. Что это дает? Применение столь быстрого лазерного канала обмена данных сократит время, затрачиваемое спутниками на связь с наземными станциями, а также увеличит зону покрытия, поскольку данные будут передаваться через континенты, не возвращаясь на землю. В свою очередь SpaceX сможет если не полностью, то хотя бы частично отказаться от наземных станций.

Межспутниковая связь уже упоминалась SpaceX в характеристике летательных аппаратов второго поколения наряду с другими улучшениями. Ожидается, что компания запустит примерно 30 000 таких спутников, а те, что уже размещены на орбите, получат ряд обновлений.

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