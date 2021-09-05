США и Турция выступили в поддержку крымских татар 5.09.2021, 13:19

Глава МИД Украины призвал партнеров «Крымской платформы» усилить давление на Москву.

В США и Турции осудили незаконные задержания крымских татар Россией в оккупированном Крыму и потребовали их освобождения, а также прекращения политических преследований. Глава МИД Украины, в свою очередь, призвал партнеров «Крымской платформы» усилить давление на Москву за террор в Крыму.

В США осудили арест крымских татар и потребовали от РФ немедленного их освобождения. Об этом сказано в сообщении на странице в Facebook.

«Мы осуждаем вчерашний арест федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине», — сказано в сообщении.

В посольстве Украины в Турецкой Республике также резко осудили массовые задержания крымских татар в оккупированном Крыму и выразили благодарность Турции за солидарность с Украиной.

«Жестокие нарушения прав человека в Крыму недопустимы. Мы осуждаем эти действия оккупантов против граждан Украины и благодарим нашего друга Турцию за ее солидарность», — говорится в сообщении пресс-службы украинского посольства в Турции.

В заявление Министерства иностранных дел Турецкой Республики отмечается, что ведомство будет следить за развитием событий и ожидает, что «Нариман Джелалов и четверо других крымских татар, задержанных вместе с ним, как можно скорее вернутся в свои дома и семьи», передает пресс-служба ведомства.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что если Украина и международные партнеры не согласуют свои действия, то задержанных в Крыму граждан «в очередной раз сделают «преступниками» по сфабрикованным делам».

«Призываю международное сообщество применить все возможные рычаги влияния на страну-агрессора, чтобы прекратить репрессии в отношении коренного населения», — написала Денисова в Telegram-канале.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «усилением террора» обыски и задержания жителей Крыма, проведенные оккупантами 3 и 4 сентября, и призвал партнеров «Крымской платформы» усилить давление на Россию. Об этом Кулеба написал в своем микроблоге Twitter.

«Россия усилила террор в оккупированном Крыму, задержав пять человек, в том числе Наримана Джелялова, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Я призываю партнеров «Крымской платформы» усилить давление на Москву, заставить ее отказаться от трусливой тактики и освободить всех незаконно задержанных», — говорится в сообщении министра иностранных дел Украины.

Ранее оккупанты провели 3 и 4 сентября незаконные обыски и задержания в Крыму. Адвокаты, родственники и гражданские журналисты пытались выяснить, где незаконно удерживают пять крымских татар, незаконно задержанных после так называемых «обысков» 3-4 сентября, и собрались возле здания так называемого «УФСБ» в Симферополе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».