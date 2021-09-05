В России нашли пропавшего 14 лет назад белоруса 5.09.2021, 13:21

3,830

По предварительным данным, его удерживали в рабстве на территории Северного Кавказа.

Белорус Андрей Купреенко уехал на заработки в Москву 14 лет назад — в 2007 году. С тех пор о мужчине ничего не было слышно, его безуспешно пытались искать, размещая ориентировки. Оказалось, все это время белорус провел в рабстве. Сейчас он нашелся и едет домой. На историю обратило внимание «Радыё Свабода».

О найденном белорусе сообщила российская некоммерческая организация «Альтернатива». Они же разместили старую ориентировку, с помощью которой мужчину пытались найти в 2007.

Все 14 лет местонахождение Андрея Купреенко было неизвестно. Вчера, 4 сентября, представитель «Альтернативы» Максим Ваганов сообщил в Twitter, что белорус нашелся.

«Альтернатива» пока не опубликовала подробности истории. По предварительным данным, белоруса удерживали в рабстве на территории Северного Кавказа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».