«Какой массаж и бассейн для собак?!» 1 5.09.2021, 13:26

Фото: onliner.by

Как белорусы открыли центр реабилитации для животных и преуспели.

Пока одни считают, что открыть сейчас бизнес в Беларуси может только человек без инстинкта самосохранения, другие не боятся рискнуть и вложить все накопления во что-то — кажется, совершенно невероятное. Например, в центр реабилитации животных. Как без спонсоров, кредитов и опыта удалось начать бизнес и не только не пожалеть, но и искренне полюбить свою работу — в новой статье Onlíner.

«Прикинули, что нужно около $20 тысяч. Но в итоге ушло почти вдвое больше»

Когда-то у Татьяны была своя турфирма, но коронавирус не оставил этому бизнесу ни единого шанса. Зато в жизни девушки произошло не менее важное событие: после двух лет уговоров муж согласился на собаку и в семье появился Киса — пес английской породы уипет. А с ним не только радость, но и новые, ранее неизвестные вопросы и заботы.

— Я увидела эту породу на улице и сразу влюбилась! Начала гуглить и поняла, что мы прекрасно друг другу подходим: пес очень классный, спокойный и добрый, не сильно «шерстяной» и совсем не пахнет, — говорит владелица реабилитационного центра. — И вот прошлым летом мы начали посещать выставки и заниматься с кинологом. Она сказала, что у собаки слабый толчок задними лапами, и посоветовала сходить на массаж к реабилитологу. Так мы и познакомились с Катей. Потом вместе стали рассуждать, что было бы неплохо собрать под одной крышей толковых специалистов, чтобы при этом был и бассейн для животных, и стационар.

Фото: onliner.by

Для начала Татьяна стала строить бизнес-план, рассчитывать примерные затраты и искать подходящее место с учетом того, что сделать бассейн и держать животных можно далеко не везде. В самом начале 2021 года такое помещение нашлось в бизнес-центре Mustan, хоть и представляло собой только голые стены.

— Нам всюду были не рады: мало того что собаки, так еще и бассейн хотят построить, — вспоминает она. — Но в итоге нашли идеальное помещение: относительно невысокая арендная плата, плюс оказалось, что хозяин помещения очень любит животных, у самого четыре кошки. Вокруг частный сектор, и в каждом дворе кто-то сидит. Здесь очень много собачников!

Фото: onliner.by

Постепенно собственными руками мы создали «Рехабилис», набив немало «шишек и синяков». Вся мебель переехала из закрытой турфирмы, одно покупали, другое подарили клиенты, что-то еще находится в стадии ремонта и переделки (например, комната для груминга). Что могли делали своими руками (например, специальное скользящее покрытие на пол): так выходило дешевле. Двери брали с уценкой по принципу «если их сожрут — никто не расстроится».

— Если подсчитать, окажется, что мелкие и непредвиденные расходы съедают хорошую часть денег. Чтобы убрать собачьи метки и запах, используем дорогие средства плюс обрабатываем вообще все обеззараживающими средствами, если должен прийти щенок. К тому же есть постоянные непланируемые затраты на вещи вроде кондиционера, который летом пришлось купить из-за невыносимой жары. С каждого расчета по терминалу банк забирает до 3% платежа, и в итоге набегает приличная сумма… В общем, я уже становлюсь похожа на Мэттью МакКонахи из знаменитого мема, где он нервно курит.

Почти половина всех денег ушла на бассейн. Это не просто большая ванна с водой, а здоровенная махина с кучей трубок, фильтров, насосов, винтиков и сопутствующих расходов. От прямоугольного бассейна пришлось отказаться: он давал бы слишком большую нагрузку на здание. Купили круглый, а затем «допиливали» его под нужные параметры и подводили к трубам в здании. Химия для бассейна тоже дорогая: хлорку использовать нельзя, обеззараживается вода активным кислородом и ультрафиолетом, а это минимум 200 рублей в месяц. Плюс жилеты разных размеров для собак, игрушки, полотенца, специальные шампуни… Кажется, что мелочь, а денег уходит немерено.

— У меня были накопления на машину, но сейчас она равномерно распределена здесь повсюду. Зачем мне этот автомобиль, если нужно песиков чинить? — смеется владелица собачьего рехаба. — Изначально прикинули, что надо около $20 тысяч. Но на самом деле, как ты ни считай, реальность жизни в нашей стране вносит значительные коррективы. Так что в итоге на все у нас ушло почти вдвое больше.

Фото: onliner.by

«Большинство людей считает, что у кошки или собаки ничего не болит, пока у них что-нибудь не отвалится»

Символом клиники уже стал Вуди — такса с очень добрыми глазами и проблемными задними лапками. Из-за врожденного дефекта от нее отказались заводчики, и теперь пес признает своей мамой реабилитолога Екатерину.

— Поначалу он был очень пугливый, а теперь «включает полкана» и встречает посетителей лаем, — говорит девушка. — Хотя я занималась со щенками с такими же проблемами — все получилось исправить без операции. Но Вуди попал к нам слишком поздно, время было упущено, и теперь ему поможет только операция. Мы собираем на нее деньги.

Фото: onliner.by

Сейчас в центре реабилитации «Рехабилис» работает четыре человека: директор, кинолог и реабилитолог с помощником. По забавному совпадению трех из четырех работников зовут Екатеринами. Как оказалось, с местом не прогадали: постоянных клиентов становится все больше, многие из них выбирали место поближе к дому. С января девушки насчитали больше сотни.

— Мы стараемся держать невысокий ценник, средний чек у нас — 60 рублей. Если кому-то нужна длительная терапия, мы делаем скидки. По сравнению с ветеринарными клиниками у нас вообще очень дешево. Недавно женщина принесла кошку, которая застряла в полуоткрытом окне на 12 часов и потом не могла ходить. За сутки стационара в ветклинике она отдала 1000 рублей! Денег у нее после этого совсем не осталось, а кошке нужна была помощь. Поэтому мы пошли навстречу и дали рассрочку на лечение. Через две недели Мурочка снова смогла ходить, — делится успехами реабилитолог.

Фото: onliner.by

Прийти к реабилитологу просто так и попросить починить больную собачку (да хоть енота или игуану) нельзя — для начала нужен диагноз ветеринара. Проблемы у питомцев самые разные: одних хозяева раскормили до ожирения, другие получили травму, третьи родились инвалидами, а у четвертых проблем нет, просто хозяева следят за здоровьем питомца. Для каждого случая составляется индивидуальный план реабилитации. Среди процедур — специальный массаж (одним он показан для тонуса мышц, другим — для расслабления), физиотерапия, фитнес, электрофорез, плавание, кинезиотерапия. Консультация реабилитолга стоит 35 рублей, массаж для собаки до 10 кг — 35 рублей, час бассейна с двумя инструкторами и сушкой — 50 рублей.

Фото: onliner.by

— Нам очень везет с клиентами, они все просто няши! Ведь до нас доходят только самые целеустремленные — те, кто действительно любит своего питомца и хочет ему помочь, — говорит реабилитолог. — Большинство людей считает, что у кошки или собаки ничего не болит, пока у них что-нибудь не отвалится. У многих людей сначала такая реакция: «Сумасшедшие, какой массаж и бассейн для собак?!», а потом они видят, как меняется питомец, и начинают приводить его постоянно. Но иногда животному уже нельзя помочь, и мы честно говорим, что лучше его усыпить, чтобы не мучить. Это самое тяжелое.

Владелица работает за всех: она ведет соцсети и занимается рекламой, делает уборку, отвечает на звонки, принимает гостей и обеспечивает функционирование системы, оставаясь при этом в тени. За это получила прозвище Серый кардинал и самую маленькую зарплату.

— Работники получают минимальный оклад плюс хороший процент от прибыли, — рассказывает она. — Здесь самая маленькая зарплата — у меня. Она приходит мне самой последней, и эти деньги через полчаса Facebook подчистую «слизывает» за рекламу. Но когда приезжаешь на семинар или в ветклиники в регионы, а там тебя узнают — понимаешь, что эти деньги потрачены не зря.

Фото: onliner.by

По словам владелицы «Рехабилиса», сейчас центр выходит в ноль. По приблизительным подсчетам, чтобы просто окупить все затраты, нужно три года. Но это при хорошем раскладе, а последняя тенденция пугает: многие клиенты уезжают за границу. Но девушки верят в лучшее.

— Конечно, мы открылись не в самое лучшее время. И да, нам страшно. Но уезжать никуда не планируем: мы нужны животным и их хозяевам здесь. Пусть это звучит по-детски наивно, но это наша родная страна, почему не делать крутые вещи здесь?

Фото: onliner.by

Примерные затраты:

Аренда — $1000 в месяц,

Налог по «упрощенке» — 5% от прибыли,

Химия для бассейна — 200 рублей в месяц,

«Коммуналка» — 600 рублей в месяц,

Терминал — 900 рублей,

Ванна для грумеров — $500,

Бассейн — $15 000,

Продвижение в интернете — около $200 в месяц,

Миостимулятор — $500,

Одна клетка — от 300 рублей.

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