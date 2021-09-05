Британские спецназовцы смогли обмануть талибов и добраться до аэропорта Кабула 5.09.2021, 13:29

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Военные из Специальной авиадесантной службы провели уникальную операцию.

Британские спецназовцы из Специальной авиадесантной службы, выполнявшие задание на юге Афганистана, надели на себя паранджу, чтобы обмануть талибов и добраться до аэропорта Кабула, пишет The Sunday Express.

Около 20 бойцов спецназа были предупреждены об отсутствии вертолетов для их эвакуации из страны. Они совершили многосоткилометровый переход до Кабула, притворившись женщинами.

«Военнослужащие бросили большую часть своего оборудования, кроме оружия и боеприпасов, и прикрылись паранджой», — рассказал источник издания в британском Минобороны.

По словам собеседника издания, команда SAS находилась в Афганистане несколько месяцев и выполняла секретную разведывательную миссию, когда все «пошло наперекосяк».

Спецназовцы получили приказ прервать операцию и немедленно возвращаться в Кабул. Они купили пять автомобилей такси. На блокпостах они заявляли, что хотят поприветствовать вернувших власть в стране талибов.

«Это сработало. Было несколько рискованных моментов, но талибы не требовали снимать паранджу», — поделился источник, добавив, что бойцы SAS до аэропорта добрались благополучно.

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