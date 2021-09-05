На «Гродно Азот» обнаружили трещину в печи и утечку газа: новые подробности 1 5.09.2021, 13:35

2,230

Аварийное оборудование продолжают эксплуатировать.

2 сентября около 22.00 на предприятии «Гродно Азот» при плановом обходе оборудования печи риформинга оперативным персоналом была обнаружена трещина на переходном конусе подъемной трубы 12 ряда с истечением конвертированного газа, сообщает газета «Гродненский химик».

3 сентября техническими службами предприятия было принято решение о дальнейшей эксплуатации при выполнении дополнительных технических мер безопасности и контроля.

Напомним, что стачком «Гродно Азот» первым заявил об аварийной ситуации в цеху «Аммиак-3».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».