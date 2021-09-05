Назван продукт, который значительно ускоряет восстановление после коронавируса 5.09.2021, 13:41

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В нем есть такие важные антиоксиданты, как полипренолы и полифенолы.

Врач-терапевт и диетолог Римма Мойсенко рекомендует перенесшим ковид налегать на растительную пищу, а особенно полезны ягоды. Они, по словам врача, помогут быстрее восстановиться после перенесенной болезни и поддержат иммунитет. Самыми полезными в данном случае являются ягоды темного окраса.

Об этом пишет healthinfo.ua.

Ягоды, отмечает медик, содержат большое количество витамина С и других антиоксидантов.

Особо полезны после перенесенного заболевания такие антиоксиданты, как полипренолы, полифенолы. Их содержат, к примеру, черноплодная рябина, черная и красная смородина, малина.

Помимо ягод Мойсенко советует переболевшим налегать на овощи, зелень, ботву. Благодаря им организм получает клетчатку, витамин В9, фолиевую кислоту, дополнительные антиоксиданты. Все это также ускоряет реабилитацию после коронавирусной болезни.

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