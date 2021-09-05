Диаспора Израиля посвятила песню настоящим белорусам 5.09.2021, 13:47

Видеофакт.

Диаспора Израиля выпустила песню в поддержку белорусов. «Стояла дзевчына» — это первый клип на белорусском языке, снятый в Израиле.

Сюжет клипа объединяет желание поддержать женщин Беларуси, раскрыть через творчество энергию мирного протеста, показать миру женскую силу и красоту.

В балладе Полесья «Стояла дзевчына/ Stojala dzevchyna» сохранен древний диалект и аутентичный напев.

«Мы показали живую культуру и традиции Беларуси, обряды охраной магии, которые женщины исполняют и передают тысячелетиями.

Мощные места силы Израиля – горы, пустыня и водопады создают чувство полёта и свободы.

Международный проект «Стояла дзевчына/ Stojala dzevchyna» объединил белорусов, израильтян и диаспоры всего мира», — рассказали авторы клипа.

Музыка: Ирэна Котвицкая и группа WARSOBA

Режиссер, оператор постановщик: Борис Суходрев

2-ой оператор: Ишай Френкель

Монтаж: AJ

Помощь в сценарии, художник: Таня Тур

Костюмы: Юлия Чечуха

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