Военные открыли стрельбу рядом с президентским дворцом в столице Гвинеи 5.09.2021, 13:50

На улицах в центре города — много солдат.

Интенсивная стрельба из автоматического оружия слышна в воскресенье в центре столицы Гвинеи города Конакри. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на нескольких очевидцев (перевод — ТАСС).

По их словам, на улицах столицы присутствуют многочисленные военные. Солдаты требуют у прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их.

Пока никакой официальной информации о происходящих событиях нет. В центральных кварталах Конакри находится резиденция президента Гвинеи, а также расположены многочисленные правительственные учреждения.

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