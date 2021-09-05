Экс-помощник Горбачева назвал причину распада СССР 5 5.09.2021, 14:16

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Из-за этого сотни тысяч людей приняли участие в протестах.

Причиной распада Советского союза стал дефицит продуктов, заявил в опубликованном 5 сентября интервью «Ленте.ру» бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева доктор экономических наук Олег Ожерельев.

"Еще при проведении коллективизации кардинально подорвали сельское хозяйство. А ведь в России это была главная отрасль. Собственно, она-то и сыграла решающую роль в похоронах Советского Союза", - рассказал Ожерельев.

Он отметил, что "сотни тысяч людей" приняли участие в протестах из-за дефицита продовольствия. "Повторюсь: если бы в магазинах было продовольствие, никакой "революции" в 1991 году бы не случилось", - сказал Ожерельев.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще главы РСФСР, Украинской и Белорусской ССР подписали соглашение о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Отметим, что Горбачев в годовщину августовского путча говорил, что считает членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), предпринявших провалившуюся попытку госпереворота, ответственными за развал СССР.

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