Сериал «3%»: что посмотреть белорусам сегодня вечером 2 5.09.2021, 14:23

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В Сети появился уникальный фильм-антиутопия.

Телеграм-канал «Баста!» рассказал о фильме, который может заинтересовать многих белорусов:

— «3%» — сериал-антиутопия о том, как общество разделилось на две группы. Первая, основная — живет в нищите и в плохих условиях, а вторая, всего 3% - фактически в раю, за исключением одного «но».

Первая группа борется за то, чтобы рай был и у них, улучшились условия жизни, качество пищи, появились технологии и прочие прелести рая. Безо всяких «но».

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