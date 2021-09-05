Польша увеличит закупку газа в США, чтобы уменьшить зависимость от поставок из России 1 5.09.2021, 14:39

Поставки американского сжиженного природного газа в страну вырастут до 7,4 млрд кубометров.

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала 20-летний контракт с американской компанией Venture Global на дополнительную закупку 2 миллионов тонн сжиженного газа в год.

В результате действия контракта общие поставки американского сжиженного природного газа в Польшу достигнут 5,5 млн тонн в год, или 7,4 млрд кубометров после регазификации. Первые поставки по контракту ожидаются в 2023 году, пишет «Голос Америки».

🇵🇱 #PGNiG will purchase more #naturalgas from 🇺🇸 #VentureGlobalLNG. The volume of #LNG contracted from Venture Global LNG by PGNiG will increase up to 5,5 MTPA, which equals approximately 7.4 bcm following regasification.



➡️ https://t.co/qeHyvLTTBl pic.twitter.com/K3O7hhLPet — PGNiG (@GK_PGNiG) September 2, 2021

Заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин подчеркнул важность контракта для энергетической независимости страны.

«Американский газ, поставляемый надежным потенциальным партнером, вместе с топливом, которое поступает в Польшу через балтийский трубопровод из Норвегии, позволит нам не зависеть от поставок с Востока», — сказал Сасин.

Майк Сабель из компании Venture Global отметил экологические преимущества американского газа, он отметил, что это снизит выбросы углерода.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Гренгольм назвала российский газ «самым грязным в мире», поскольку его добыча и использование сопровождаются значительными выбросами углерода.

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