«Лукашенко словно воды в рот набрал»: узурпатор теряет влияние на чиновников 6 5.09.2021, 14:46

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Номенклатура понимает, что теперь может позволить себе больше.

Многие обратили внимание на то, что, несмотря на многочисленные провалы в спорте, в отставку никто отправлен не был. Но вывод, что основной причиной тому является «короткая скамейка запасных», выглядит небесспорным. Речь скорее идет о перераспределении влияния между правителем и его окружением, пишет «Салідарнасць».

Сложно ли найти замену Сергею Ковальчуку на посту министра спорта? Сама постановка вопроса способна вызвать улыбку. Ковальчук пришел на эту должность из президентской службы безопасности: ни как профессионал в области управления, ни как спортсмен он в сколь-нибудь серьезных достижениях не замечен. И, если бы на его место назначили, скажем, главу официального союза писателей Николая Чергинца, на результатах это вряд ли бы сказалось.

Любопытно, как это отражается, на поведении самих чиновников. Раньше было сложно представить их хотя бы заочно оспаривающими оценки Лукашенко. Сейчас ситуация меняется.

27 августа Лукашенко констатирует: «Мы поехали и удивили весь мир в Токио со знаком минус». Но следом Ковальчук озвучивает свою версию: «Я бы поставил «удовлетворительно» с плюсом маленьким».

В былые времена за такие вольности можно было и головы не сносить – особенно с учетом того, что с недавней Олимпиады белорусскими спортсменами привезено наименьшее количество медалей за всю суверенную историю. Сейчас оргвыводов не последовало.

Как и в случае с Дмитрием Басковым. Его подопечные оскандалились на чемпионате мира по хоккею, но Лукашенко, в былые годы чехвостивший и за лучшие результаты, в 2021-м промолчал. Отборочный турнир на Олимпиаду-2022 тоже закончился неудачей: два поражения в трех матчах (в том числе сенсационное от поляков) оставили сборную Беларуси без путевки в Пекин.

Но Басков вместо оправданий выдает: «Сегодня мы увидели сборную такой, какой всегда хотели видеть: яркой, напористой, не сдающейся. Ребята показали самоотверженную игру, проявили характер и боролись до конца. Они бились за своих партнеров, за команду, за страну. Я благодарю каждого их них, за то, что заставили нас поверить в свою игру и в то, что у белорусского хоккея есть будущее».

И вновь Лукашенко словно воды в рот набрал. Хотя после предыдущих пролетов мимо Олимпиад метал громы и молнии, не обращая внимания на обещания светлого «завтра».

Подобная картина наблюдается не только в спорте. В 2020-м Александр Лукашенко не раз сетовал: «Мы молодежь, конечно, упустили». Но внезапно министр образования Игорь Карпенко позволил себе неслыханное: назвать такие разговоры «сплошной демагогией». И корректировать позицию пришлось не подчиненному, а начальнику, который «исправился»: «Я так не скажу, но близко к этому».

И, как уже было подмечено ранее, в целом стало гораздо меньше критики госслужащих. Разносы все чаще устраивают не коррумпированным и нерадивым чиновникам, а, например, женам спортсменов.

В свою очередь, номенклатура понимает, что в отношениях с Лукашенко может позволить себе больше. Вес окружения растет за счет уменьшения влияния правителя. Ему теперь зачастую приходится смотреть, терпеть, а то и поддакивать.

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