Белорусы массово отказываются от карточек «Белкарт» 1 5.09.2021, 15:13

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Все большее количество людей начинает пользоваться наличными деньгами.

Нацбанк сообщает, что количество банковских платежных карт в обращении в первом полугодии снизилось на 1,35% — до 15,277 млн штук.

При этом количество карт платежной системы БЕЛКАРТ сократилось на 27%, до 1,7 млн штук, а количество карт БЕЛКАРТ/Maestro — на 1,17%, до 1,879 млн штук.

Количество карт Visa в обращении выросло на 7,5% — до 5,992 млн штук, пишет

Officelife.media. Для сравнения: объем карт конкурирующей платежной системы MasterCard вырос на 0,5% — до 5,695 млн штук.

Карт китайской системы UnionPay стало больше в обращении на 3% и составляет 3,3 тыс. штук.

Таким образом, самые сильные позиции на рынке — у карт платежной системы Visa, ее доля выросла до 39,2% с 36 на начало года. Доля карт MasterCard возросла до 37,3% с 36,6 на 1 января.

Доля карт платежной системы БЕЛКАРТ сократилась до 11%, доля карт БЕЛКАРТ/Maestro стабильно держится на уровне 12%.

Конкуренция платежных систем на белорусском рынке привела к тому, что за последние 10 лет доля карт национальной платежной системы сократилась с 36 до 11%.

Если доля Visa cократилась незначительно — с 41,3 до 39%, то доля MasterCard на протяжении 10 лет неуклонно росла: с 22,6 до 37,3%.

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