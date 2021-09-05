The Guardian рассказывает, почему важно уметь говорить «нет» 5.09.2021, 15:53

«Нет» — крошечное, но все-таки мощное слово.

Когда нам трудно сказать «нет» на работе или дома, наши обязанности могут быстро стать «безграничными». Для поддержания психического здоровья акцент на собственных потребностях и возможностях имеет решающее значение. «Нет» - крошечное, но все-таки мощное слово. Что вы чувствуете, когда говорите «нет»? Силу? Тревогу? Вину? Как часто вы говорите «нет»?

В июле, когда американская гимнастка Симона Байлз отказалась участвовать в Олимпийских играх, ссылаясь на эмоциональное истощение, которое повлияло на способность спортсменки выступать, ее «нет» удивило многих, приводит статью издания The Guardian «Зеркало недели. Украина».

Многие люди поддерживали спортсменку, но в США мнения разделились по политической линии. Белые спортивные эксперты-мужчины называли ее «эгоисткой». Подобная ситуация сложилась и тогда, когда теннисистка Наоми Осака в мае снялась с чемпионата Франции, говоря о «приступах депрессии» и «огромных волнах тревоги».

Для обеих женщин после целой жизни интенсивных тренировок решение отказаться от участия в соревнованиях было тяжелым. Но сообщение четкое: они хотели выйти из систем, которые их подавляли.

Известная спортсменка, такая как Байлз, отказалась от участия в грандиозном спортивном событии, чтобы отдать приоритет своему душевному состоянию.

«Олимпийские игры истощают эмоционально. Вы тратите годы, планируя один миг, и на вас падает внешнее давление, которое в свою очередь провоцирует огромное внутреннее напряжение. Большинству людей это трудно понять», - говорит тренер по легкой атлетике Стив Мегнесс.

Мегнесс исследовал эту проблему давно. Он говорит о «глубоком непонимании» того, что эта проблема на самом деле значит.

«Легким решением для Байлз было соревноваться дальше, несмотря ни на что. Такое решение в большинстве случаев поддержит публика. Но гораздо тяжелее было решение сказать «нет», - добавляет Мегнесс.

По мнению Мегнесс, корень силы заключается в том, чтобы понять, на что вы действительно способны.

«Это осознание себя, оценка того, где ты находишься, и выбрал ли ты правильный путь вперед. Взгляните на альпиниста, который движется к своей цели, к вершине горы. Он должен четко понимать свои возможности, поскольку трудности не помогают достичь вершины горы, а тянут вниз», - объясняет эксперт.

Однако слово «нет» является мощным не только для спортсменов. Поскольку психологические темы все больше укореняются в повседневном лексиконе, «личные границы» стали популярным словосочетанием. Но в межличностных отношениях определения личных границ может быть проблематичным.

«Мы живем в обществе, которое не поддерживает индивидуальные интересы», - говорит психолог Недра Тауваб.

«Мы постоянно живем в пространстве интересов других. Мы думаем о том, как отреагируют другие люди на наши решения и поступки, будут ли они гневаться или установление личных границ разрушит отношения. Заботиться о других это нормально, но когда ваша жизнь проходит в отсутствии здоровых границ для себя, мы должны обратить на это внимание», - говорит Тауваб.

«Как темнокожая женщина, Байлз постоянно была вынуждена учитывать мнение других», - добавляет Тауваб.

«Иногда мы должны быть более эгоистичными. Для того, чтобы нам было хорошо, нужно изменить представление о том, что личные интересы вызывают гнев окружающих. Я счастлива видеть, как люди выходят и говорят: «Я так чувствую, и я больше не могу терпеть», потому что это вдохновляет других», - считает психолог.

Когда есть иерархия власти, например, на рабочем месте, сказать «нет» может быть особенно трудно. Но поскольку границы между работой и остальной жизнью становятся все более размытыми, потому, что значительная часть людей работает дистанционно, этот вопрос становится еще более важным.

«Исследования показывают, что люди, которые заранее устанавливают свои личные границы, такие как своевременное прекращение работы, отпуск или предоставление приоритета деятельности, не связанной с работой, гораздо лучше управляют своим психическим здоровьем», - говорит психолог Джо Яркер из Бирбекского университета в Лондоне.

И Яркер, и Тауваб считают, что практика может помочь.

«В любых отношениях с различным балансом сил часто именно эмоции вызывают ограничения, потому что мы чувствуем угрозу или уязвимость. Это особенно заметно, когда мы истощены или под большим давлением. Но если мы хотим результатов, нам нужно руководствоваться логикой и разумом, понимая желаемый результат. Просто выключить эмоции не так просто, но подготовка к разговорам о личных границах, что четко определяют факторы, которые нужно изменить, а не просто сказать, что вы чувствуете себя перегруженным, поможет построить более равноправное взаимодействие», - говорит Яркер.

Иногда трудно выражать собственное мнение, ведь появляется страх, что вас будут осуждать. Но Яркер отмечает, что задача руководства состоит в создании культуры, в которой работники чувствуют, что их слушают.

«Новые стандарты исполнительной власти по охране труда, сформулированные правительством, чтобы помочь работодателям справиться с причинами стресса, связанного с работой, утверждают, что организациям следует применять подход с точки зрения психосоциального риска. Регулярные проверки команды, где определяются ожидания, могут помочь, а каждый из нас может отдельно подумать о том, что нужно для процветания, и попросить об этом», - отмечает психолог.

«Действительно ли мы неправильно употребляем слово эгоист, когда люди четко понимают свои потребности? Да, я думаю, что да. Мы должны подумать о том, что на самом деле имеем в виду, когда используем это слово. Если я беру выходной на работе, это не значит, что я эгоист. Главное - это вовремя говорить «нет» или «хватит» в разговорах, осваивая новый навык. Мы можем начать с маленьких личных границ вроде: «Я перезвоню вам», если вы не готовы говорить с кем-то сейчас. С практикой уверенность все больше нарастает», - говорит Тауваб.

«Наша способность устанавливать личные границы связана с тем, какой жизненный опыт мы имеем. Неудивительно, что людям, которые не испытывали забот или не замечали взросления, может быть трудно установить личные границы из-за бессознательного страха перед отказом. Это касается семейной динамики, дружбы и коллег, но особенно романтических отношений», - говорит психотерапевт Аманда Маджор.

«Однако когда люди устанавливают слишком резкие личные границы или очень часто говорят «нет», это можно объяснить тем, что они опасаются, что если не держать людей на расстоянии вытянутой руки, это сделает их эмоционально уязвимыми», - добавляет Маджор.

Популярная шутка говорит: «Почему самовлюбленный нарцисс перешел дорогу? Он думал, что это личная граница». Отсюда следует, что пересечение границ других - это сфера лишенных эмпатии людей. Проблема в том, что то, что каждый человек имеет в виду под словосочетанием «личная граница», может быть очень разным, отмечает психолог.

«Большинство людей, которые обращались ко мне, чувствовали, что их потребности не учитываются. В конце концов показателем здоровых отношений является равноправие и уважение», - добавляет Маджор.

Честность - это позиция, к которой нужно стремиться. Для любого человека умение вовремя сказать «нет», может принести спокойствие и уверенность, на которые он заслуживает, резюмирует издание.

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