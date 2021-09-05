Bellingcat дал новую информацию о деле Виталия Шишова 5.09.2021, 16:47

5,626

Ее озвучил журналист-расследователь Христо Грозев.

Руководитель следственного управления "Bellingcat" Христо Грозев рассказал о расследовании гибели Виталия Шишова, сообщает

"Еврорадио".

"Есть параллели с другой смертью в Беларуси, есть параллели в передвижениях Шишова и сотрудника ФСБ, работавшего в Украине, но этого недостаточно для предъявления обвинений", — сказал Грозев во время выступления на фестивале журналистских расследований Mezhyhirya Fest, который проходит сегодня в Киеве.

2 августа в Киеве пропал директор Белорусского дома в Украине Виталий Шишов. На следующий день его нашли повешенным в парке рядом с его резиденцией. Гибель белоруса вызвала бурную международную реакцию. Но пока вопросов больше, чем ответов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».