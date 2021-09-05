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В Израиле работники государственных больниц провели забастовку и добились выполнения требований

  • 5.09.2021, 17:17
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В Израиле работники государственных больниц провели забастовку и добились выполнения требований

Забастовка длилась две недели.

Семь государственных больниц Израиля объявили в воскресенье о прекращении двухнедельной забастовки после достижения договоренностей с Министерством финансов относительно обещанных им средств, сообщает «Курсор».

Согласно договоренностям, достигнутым между директорами больниц и генеральными директорами министерств финансов и здравоохранения, больницы получат 960 миллионов шекелей до конца года. В заявлении больниц говорится, что их представители сформируют комитет с двумя министерствами для достижения соглашения по бюджету на следующий год к ноябрю.

В забастовке участвовали университетская больница «Хадасса» и медицинский центр «Шааре Цедек» в Иерусалиме, медицинский центр «Маяней ха-Йешуа» в Бней-Браке, больница «Ланиадо» в Нетании, а также Английская больница, больница Святого Семейства (итальянская) и больница Святого Винсента де Пауля в Назарете.

Две недели назад государственные больницы уведомили Министерство здравоохранения и службу скорой помощи «Маген Давид Адом» о том, что они бастуют и будут проводить только экстренные процедуры. Они уже прекратили прием пациентов с коронавирусом, ссылаясь на то, что им требуется увеличение финансирования и персонала. «Мы не можем платить поставщикам, хоть и относимся с пониманием и сочувствием к нашим проблемам», — заявили тогда в больницах.

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