На «Гродно Азот» признали поломку, но продолжили эксплуатировать оборудование 5.09.2021, 17:31

Стачком опасается аварии.

На «Гродно Азот» признали поломку, о которой заявлял стачком предприятия. Обнаружена трещина на переходном конусе подъемной трубы, произошло выделение конвертированного газа. На заводе после осмотра приняли решение продолжать эксплуатировать трубу.

Тем временем в стачкоме завода заявляют, что дальнейшая эксплуатация оборудования без оперативной остановки на ремонт несет риски, в том числе для здоровья работников. В стачкоме видят риски аварии и отмечают, что ситуация осложняется тем, что ранее с предприятия были уволены высококвалифицированные работники.

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