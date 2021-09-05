Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Беларусь

Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Беларусь9
- 5.09.2021, 18:08
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Она надеется продолжить карьеру в Польше.
Еще одна белорусская спортсменка Ольга Сафронова уехала в Польшу из-за политических репрессий, сообщает PAP.
У Ольги Сафроновой имеет высокие позиции в рейтингах конного спорта и должна была представлять Беларусь на Олимпиаде. Но ее исключили из белорусского списка из-за критики спортивных чиновников и режима Лукашенко.
Сафронова была в Польше и провела антидопинговый тест лошади, который опроверг обвинения. Во время этого она попала в «список предателей» белорусских властей. Поэтому спортсменка попросила в Польше гуманитарную визу.
Теперь Сафронова надеется продолжить карьеру в Польше, выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.