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Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Беларусь

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  • 5.09.2021, 18:08
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Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Беларусь

Она надеется продолжить карьеру в Польше.

Еще одна белорусская спортсменка Ольга Сафронова уехала в Польшу из-за политических репрессий, сообщает PAP.

У Ольги Сафроновой имеет высокие позиции в рейтингах конного спорта и должна была представлять Беларусь на Олимпиаде. Но ее исключили из белорусского списка из-за критики спортивных чиновников и режима Лукашенко.

Сафронова была в Польше и провела антидопинговый тест лошади, который опроверг обвинения. Во время этого она попала в «список предателей» белорусских властей. Поэтому спортсменка попросила в Польше гуманитарную визу.

Теперь Сафронова надеется продолжить карьеру в Польше, выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

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