Польша развернула еще 200 нелегалов с территории Беларуси 10 5.09.2021, 18:14

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Также задержаны проводники мигрантов.

4 сентября поляки предотвратили 200 случаев незаконного пересечения белорусско-польской границы и задержали задержали 7 граждан Ирака, которые перешли границу с белорусской стороны. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы Польши.

За помощь в незаконном пересечении границы задержаны двое поляков и один сириец с видом на жительство в Германии.

— Задача мужчин была в том, чтобы забрать мигрантов с границы и доставить их, скорее всего, вглубь Польши или в Германию, цитирует пресс-секретаря Пограничной службы Польши Анну Михальскую «Польскае радыё».

В августе этого года польские погранслужбы зафиксировали 3,5 тысячи попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. За месяц задержали почти 1 тысячу нарушителей. В том же месяце прошлого года польские пограничники не зафиксировали ни одной попытки пересечения границы с Беларусью.

Кроме этого на границе продолжает оставаться группа из 24−30 мигрантов. Белорусская сторона «регулярно снабжает их продуктами и заряжает телефоны и пауэрбанки с помощью электрогенератора», заявляет погранведомство Польши.

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