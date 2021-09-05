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Яд бразильской гадюки оказался полезен в борьбе с коронавирусом

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  • 5.09.2021, 18:21
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Яд бразильской гадюки оказался полезен в борьбе с коронавирусом

Эксперимент провели на обезьяне.

Яд бразильской гадюки оказался эффективен в подавлении коронавируса в организме на 75 процентов, заявили ученые из Университета Сан-Паулу, пишет Reuters.

Эксперимент провели на обезьяне. Исследователи использовали несколько видов змей и выявили, что яд гадюки больше всего полезен в лечении против SARS-CoV-2. Эксперты связывают этот феномен со способностью одной из составляющих яда блокировать развитие белков, которые необходимы коронавирусу для размножения внутри организма. Молекула, которая «убивает» вирус, представляет собой пептид или цепочку аминокислот, соединяющихся с ферментом коронавируса под названием PLPro, не повреждая другие клетки.

Один из авторов исследования Джузеппе Пуорто (Giuseppe Puorto) призвал людей не охотиться на змей, надеясь, что те избавят их от коронавируса. Известный своими антибактериальными качествами пептид можно синтезировать в лаборатории, что делает ненужным отлов или выращивание змей, добавил он.

Бразильская гадюка — одна крупнейших змей в Бразилии, ее длина достигает двух метров. Этот вид обитает в прибрежных атлантических лесах, а также встречается в Боливии, Парагвае и Аргентине.

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