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Павел Северинец хочет создать серию рисунков с белорусскими архитектурными достопримечательностями

  • 5.09.2021, 19:07
Павел Северинец хочет создать серию рисунков с белорусскими архитектурными достопримечательностями

Некоторые памятники он помнит, но многое хочет воссоздать по изображениям.

Белорусский оппозиционный политик и политзаключенный Павел Северинец за решеткой хочет создать серию рисунков с белорусскими архитектурными достопримечательностями

Об этом в «Фейсбуке» написала сестра политика, Анна Северинец.

Некоторые памятники Павел помнит, но многое хочет воссоздать по изображениям.

Северинец просит всех, кто пишет ему письма, по возможности присылать открытки с костелами, церквями, интересными зданиями. На обороте можно написать вашу историю, связанную с этой достопримечательностью.

Сейчас Павел находится в СИЗО в Могилеве, но вскоре его могут перевести в другую тюрьму. Родственники советуют приготовить такие открытки и подождать, пока станет известно, куда точно их можно будет отправить.

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