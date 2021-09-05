Талибы заявили, что прорвались в столицу Панджшера
- 5.09.2021, 19:38
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Талибы заявили в воскресенье, что их силы прорвались в столицу провинции Панджшер – последнего региона Афганистана, который опирается власти "Талибана", сообщает Reuters.
Представитель талибов Билал Карими сообщил в Twitter, что штаб-квартира полиции и районный центр Рухаха, прилегающие к столице провинции Базараку, были захвачены, а силы оппозиции понесли многочисленные жертвы.
Также он заявил о большом количестве задержанных и захваченных транспортных средств, оружия и боеприпасов.
По его словам, в Базараке ведутся боевые действия.
Проверить эту информацию не удалось, отмечает агентство.