закрыть
5 сентября 2021, воскресенье, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Талибы заявили, что прорвались в столицу Панджшера

  • 5.09.2021, 19:38
  • 1,692
Талибы заявили, что прорвались в столицу Панджшера

Проверить эту информацию не удается.

Талибы заявили в воскресенье, что их силы прорвались в столицу провинции Панджшер – последнего региона Афганистана, который опирается власти "Талибана", сообщает Reuters.

Представитель талибов Билал Карими сообщил в Twitter, что штаб-квартира полиции и районный центр Рухаха, прилегающие к столице провинции Базараку, были захвачены, а силы оппозиции понесли многочисленные жертвы.

Также он заявил о большом количестве задержанных и захваченных транспортных средств, оружия и боеприпасов.

По его словам, в Базараке ведутся боевые действия.

Проверить эту информацию не удалось, отмечает агентство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников