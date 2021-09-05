Кто в Беларуси может выезжать за границу наземным транспортом чаще раза в три месяца 1 5.09.2021, 19:40

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Пересекать границу можно только по определенным причинам.

С 4 сентября белорусам разрешили чаще выезжать за границу наземным транспортом. Теперь отправлять за границу по виду на жительство, по трудовому контракту, а также на учебу можно один раз в три месяца (ранее — раз в полгода). Как выяснилось, есть один нюанс, который позволяет в некоторых случаях выезжать за рубеж чаще, чем раз в 3 месяца. В Госпогранкомитете рассказали, как воспользоваться такой возможностью, пишет zerkalo.io.

В Госпогранкомитете поясняют, что с 4 сентября выезд из страны наземным транспортом возможен для граждан Беларуси один раз в три месяца по каждому из следующих оснований:

учеба в иностранном государстве;

наличие действительного документа, подтверждающего право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве;

трудовая деятельность в иностранном государстве.

В ведомстве привели пример: «Например, гражданин 1 августа выехал на учебу, а 2 августа вернулся в Беларусь (следующий раз на учебу — только через три месяца после 1 августа). 3 августа этот же гражданин может выехать на работу (следующий раз на работу — только через 3 месяца после 3 августа), а также основанием действительный документ, подтверждающий право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве».

Проще говоря, можно выезжать по каждому из оснований, но следующий раз по нему можно будет отправиться за границу через 3 месяца.

На странице Госпогранкомитета в ВКонтакте поинтересовались нюансами пересечения границы наземным транспортом: «В течение трех месяцев можно два раза выехать в Литву? Один раз по договору и один раз по ВНЖ Литвы?». На что в ведомстве ответили: «Все верно!».

Напомним, с 21 декабря 2020 года в Беларуси закрыли выезд для своих граждан через наземные пункты пропуска. Это аргументировали мерами по предотвращению распространения в стране COVID-19. Пересекать границу можно только по определенным причинам.

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