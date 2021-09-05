Как власти обворовывают рабочих «Нафтана» 1 5.09.2021, 19:47

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Время задуматься о забастовке.

Рабочие «Нафтана» впервые остались без премий ко дню нефтяника, сообщает Telegram-канал NEXTA.

Также завод, находящийся под санкциями, начал различные манипуляции с зарплатами работников.

Как сообщает Telegram-канал, с августа оклады повысили на 20%. Но в то же время до 45% снизили премии (была 90%). Если сравнить оклад оператора или машиниста 5-го разряда, то у них зарплата снизится.

Напомним, в Беларуси объявлено предзабастовочное состояние.

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