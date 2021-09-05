закрыть
5 сентября 2021, воскресенье, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как власти обворовывают рабочих «Нафтана»

1
  • 5.09.2021, 19:47
  • 4,870
Как власти обворовывают рабочих «Нафтана»

Время задуматься о забастовке.

Рабочие «Нафтана» впервые остались без премий ко дню нефтяника, сообщает Telegram-канал NEXTA.

Также завод, находящийся под санкциями, начал различные манипуляции с зарплатами работников.

Как сообщает Telegram-канал, с августа оклады повысили на 20%. Но в то же время до 45% снизили премии (была 90%). Если сравнить оклад оператора или машиниста 5-го разряда, то у них зарплата снизится.

Напомним, в Беларуси объявлено предзабастовочное состояние.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников