Как власти обворовывают рабочих «Нафтана»1
- 5.09.2021, 19:47
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Время задуматься о забастовке.
Рабочие «Нафтана» впервые остались без премий ко дню нефтяника, сообщает Telegram-канал NEXTA.
Также завод, находящийся под санкциями, начал различные манипуляции с зарплатами работников.
Как сообщает Telegram-канал, с августа оклады повысили на 20%. Но в то же время до 45% снизили премии (была 90%). Если сравнить оклад оператора или машиниста 5-го разряда, то у них зарплата снизится.
Напомним, в Беларуси объявлено предзабастовочное состояние.